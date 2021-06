Le fonds souverain qatari évite les crypto-monnaies tandis que Dubaï va dans la direction opposée

La Qatar Investment Authority (QIA) gère plus de 350 milliards de dollars US et se classe parmi les plus grands fonds souverains au monde. Cependant, malgré sa grande taille, ses gestionnaires d’investissement n’ont aucun intérêt à s’exposer aux crypto-monnaies qui entourent la classe d’actifs, a rapporté Bloomberg.

Les crypto-monnaies doivent mûrir

Le PDG de QIA, Mansoor Bin Ebrahim Al Mahmoud, a déclaré cette semaine lors du Forum économique du Qatar que les crypto-monnaies “ont besoin d’un peu de maturité” avant de pouvoir investir dans l’espace. L’extrême volatilité du Bitcoin (BTC / USD) et d’autres crypto-monnaies réduit leur attrait pour la Qatar Investment Authority parmi d’autres institutions. Notamment, Bitcoin est passé de son pic d’environ 65 000 $ en avril à près de 30 000 $ récemment.

Au lieu de cela, le fonds continuera de se concentrer sur l’augmentation des investissements aux États-Unis et en Asie, car il a l’intention d’équilibrer son portefeuille avec certains actifs européens. Il investira également davantage dans les entrepôts en réponse à l’impact de COVID-19 sur l’immobilier commercial.

Un autre mouvement contre les crypto-monnaies

La décision de QIA d’éviter l’exposition aux crypto-monnaies ne devrait pas surprendre les observateurs proches. Le Qatar Financial Center a interdit toute activité liée à la crypto-monnaie en mai. Le pays du Moyen-Orient a mis en œuvre des lois à l’échelle nationale sur les actifs numériques. Plus précisément, il tente de lutter contre le financement du terrorisme et le blanchiment d’argent par le biais des monnaies numériques.

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar a également déclaré début juin que l’avenir des monnaies numériques “n’est pas clair”.

Dubaï a une politique différente

Coïncidant avec les commentaires publics de QIA, Dubaï évolue dans la direction opposée selon un autre rapport de Bloomberg. L’émirat a lancé mercredi un fonds Bitcoin sur la bourse Nasdaq de Dubaï. Il s’agit du premier fonds de ce type à être négocié dans cette région géographique.

La cotation de Dubaï est destinée au trading 24h/24 et 7j/7 dans le monde entier. Il est important de noter que le Bitcoin Fund ne spécule pas en termes de mouvements de prix BTC à court terme. Plutôt que de traiter avec des investissements directs dans la devise, privilégiez les avoirs à long terme comme alternative plus sûre.

Le gestionnaire de fonds basé au Canada 3iQ espère répertorier des fonds Bitcoin similaires à Singapour, à Taïwan, en Suède et aux États-Unis afin que les investisseurs aient une meilleure exposition aux produits de crypto-monnaie pendant une journée entière.

