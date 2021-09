Le foot de nuit est revenu au Bernabéu

C’est en fait l’équipe de basket du Real Madrid qui a provoqué les premiers acclamations de la soirée, le soir où l’Estadio Santiago Bernabéu a rouvert ses portes.

560 jours après que Vinícius et Mariano ont renvoyé le Real Madrid vers une victoire au Clásico le dimanche soir pluvieux du 1er mars 2020, les Madridistas étaient de retour dans les tribunes de leur terrain dans la chaleur étouffante d’un dimanche de fin d’été. Environ une demi-heure avant le coup d’envoi de l’affrontement de LaLiga avec le Celta Vigo, alors que le soleil se couchait et que les ombres commençaient à s’allonger, la première acclamation s’est élevée. « Mesdames et messieurs, le score final de la Supercoupe d’Espagne de basket-ball est Barcelone 83, Real Madrid 88 ! Nous sommes des superchampions d’Espagne ! À ce moment-là, « Dynamite » de Taio Cruz a commencé à jouer sur le système audio alors que la foule de 19 874 personnes a levé les mains en l’air, voulant lâcher prise, célébrer et vivre leur vie.

C’est ce qu’ils voulaient depuis un an et demi. Pour vivre leur vie. Pour certains supporters, aller voir le Real Madrid tous les quinze jours était leur vie jusqu’à ce que, soudainement et sans avertissement, cela leur soit enlevé. Le mardi 10 mars 2020, il avait été annoncé que tous les événements sportifs en Espagne au cours des deux semaines suivantes auraient lieu à huis clos, car COVID-19 étouffait le pays dans la soumission. Jusqu’à cet après-midi, de nombreux fans du Real Madrid attendaient déjà avec impatience ce qui allait se passer d’un rare match du vendredi soir, un match contre Eibar au Bernabéu le 13 mars. Mais, cet événement n’a jamais eu lieu.

Ou, du moins, lorsque Los Blancos a finalement rencontré l’équipe basque trois mois plus tard que prévu, c’était à l’Estadio Di Stéfano à Valdebebas, qui est soudainement devenu le domicile de l’équipe première pour le reste de 2019/20 et pour l’ensemble de 2020/ 21. Le Bernabéu, quant à lui, est devenu un espace logistique pour la distribution de matériel sanitaire, tandis que les travaux de construction du projet de réaménagement du méga stade de Florentino Pérez ont également été avancés. La scène où les meilleurs joueurs du monde se pavanaient n’était plus éclairée par des projecteurs. Au lieu de cela, les ombres des grues ont été projetées sur un espace solitaire de 105 mx 68 m.

Jusqu’à ce week-end, c’est. Ce n’est que la semaine dernière que le gazon est revenu, installé rapidement et efficacement tandis que les matériaux de construction restants ont été recouverts par la bâche officielle du club. Cela bloquait la majeure partie du niveau inférieur, mais toutes les autres sections du stade sans toit avaient des supporters qui avaient entendu l’appel du clairon pour ce match de la quatrième journée. De la grada de animación réduite à Zinedine Zidane, les madrilènes de toutes sortes étaient au rendez-vous pour cette soirée de rentrée, bipant à travers les tourniquets avec le même enthousiasme enfantin d’un gamin qui court vers son bas le matin de Noël.

Avant les festivités, cependant, vint le silence. Le football était absent du Bernabéu depuis 560 jours et il pourrait attendre une minute de plus, alors que tout le stade réfléchissait au décès de tous les fans du Real Madrid qui avaient perdu la vie à cause de la pandémie, y compris l’ancien président Lorenzo Sanz . Rarement il y a eu un moment de réflexion aussi poignant.

Puis vint l’action. Cette victoire 5-2, en plus d’être l’un des matchs de football les plus divertissants depuis un certain temps, a également été une montagne russe d’émotions pour les spectateurs. Il y avait des grognements contre les pauvres défenseurs des buts du Celta Vigo. Il y a eu une première célébration de but d’appel et de réponse en 18 mois, alors que Benzema a tiré lors du premier égaliseur. Il y avait des sifflets pour les arbitres alors qu’ils quittaient le terrain à la mi-temps. Il y avait des câlins, entre eux et avec le buteur lui-même, alors que Vinícius donnait l’avantage au Real Madrid. Il y avait de l’anticipation dans l’air alors qu’Eduardo Camavinga commençait à s’échauffer, puis une salve d’applaudissements pour le jeune alors qu’il faisait ses débuts. Il y avait des chants de “Modrić, Modrić” alors que le Croate créait l’occasion pour le but de Camavinga, puis une ovation debout ravie alors que le vainqueur du Ballon d’Or était remplacé. Il y a eu un dernier délice lorsque Benzema a complété son triplé depuis le point de penalty, envoyant les milliers de supporters se répandre dans les rues du centre-ville avec le sourire aux lèvres.

La soirée n’aurait vraiment pas pu mieux se passer pour le Real Madrid, mis à part le fait que tout le monde n’était pas là. Et, avec autant de sièges bleus visibles, ce fait était incontournable.

Des milliers d’autres auraient aimé y assister et finiront par revenir, mais n’ont pas pu revenir dimanche en raison des restrictions. D’autres ne s’assiéront plus jamais à leur siège du Bernabéu, la pandémie et le virus faisant du Clásico de mars 2020 leur dernier match de football. Macabrement, de nombreux fans ne savent toujours pas dans quelle catégorie sont tombés leurs voisins détenteurs d’abonnements.

D’autres ont rencontré des visages familiers au Bernabéu dimanche soir, alors que des connaissances qui ne sont que des connaissances à cause du Real Madrid ont été réunies. Ce sont les différents fans qui se réunissent, suivant leur mémoire musculaire, pour partager les mêmes bars ou rituels d’avant-match ou rangées de sièges à l’intérieur du sol, avant de se séparer à nouveau dans la capitale animée de l’Espagne une fois que le coup de sifflet à temps plein retentit. Ils étaient réunis. Lorsque les vendeurs de rue seront également autorisés à revenir, il y aura encore d’autres moments comme celui-ci.

Parce que nous revenons à la normalité. Dimanche soir contre le Celta Vigo était un grand pas pour dire que nous sommes de retour. Plus que les buts, les passes, les arrêts ou les dribbles, dimanche soir, c’était sur le fait que des milliers de personnes étaient là pour le voir. Le Bernabéu a de nouveau été utilisé pour le football. La façon dont cela devrait être.