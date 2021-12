26/12/2021 à 21:56 CET

L’ancien footballeur brésilien Edson Arantes do Nascimento « Pelé » a regretté la mort de Dorval Rodrigues, son « grand ami » et l’un de ses plus proches coéquipiers à l’âge d’or de Santos, qu’il a décrit comme « le roi » du héros et du génie du football.

« Tous ceux qui aiment le football se sont réveillés tristes aujourd’hui. Mon grand ami, mon partenaire et le meilleur ailier droit de l’histoire, @dorvalrodrigues7 nous a dit au revoir », a déclaré Pelé, dans un message publié sur les réseaux sociaux.

« Santos a perdu un héros, le football a perdu un génie. Repose en paix mon ami »ajoutée.

L’arrière droit est décédé ce dimanche à l’âge de 86 ans des suites de complications de santé qu’ils l’ont maintenu hospitalisé pendant plusieurs jours dans un centre de santé de Santos, une ville de l’État de Sao Paulo.

La nouvelle a été révélée ce dimanche par Santos sur les réseaux sociaux, qui a décrété un deuil de sept jours à la mémoire du camp.

Né à Porto Alegre le 26 février 1935, celui qui a été considéré par beaucoup comme le meilleur arrière droit de l’histoire de Santos, est arrivé dans ce club en 1957 où il faisait partie de l’une des équipes offensives de rêve de la football, avec Mengálvio, Coutinho Pelé et Pepe, dans les années 60.

Avec la chemise Santos 7, Dorval a été double champion du monde et dans les Libertadores, en 1962 et 1963, en plus d’obtenir cinq titres au Championnat du Brésil avec le « peixe », entre 1961 et 1965, et autant avec la ligue régionale de Sao Paulo.

Au cours de sa vie professionnelle, l’ailier a joué 612 matchs pour Santos et a marqué 194 buts, étant le sixième meilleur buteur de l’histoire du club.