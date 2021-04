L’ensemble du football anglais boycottera les réseaux sociaux pendant un week-end pour protester contre le racisme en ligne.

Tous les clubs de la Premier League, de la Ligue anglaise de football, de la Super League féminine et du Championnat féminin désactiveront leurs comptes Facebook, Twitter et Instagram de 15h le vendredi 30 avril à 23h59 le lundi 3 mai.

Sanchez était le dernier d’une longue lignée de joueurs à subir des abus plus tôt ce mois-ci

Le mouvement sismique – qui implique la FA, la PFA, la LMA, le PGMOL, Kick It Out et la FSA – intervient après que de nombreux joueurs ont subi des abus racistes sur les réseaux sociaux ces derniers mois.

Une longue liste de stars du football ont partagé des messages ignobles qui leur ont été envoyés en ligne cette saison et des questions continuent d’être posées sur ce qui est fait pour l’empêcher de la part de Facebook, Twitter et Instagram.

Swansea et Birmingham, ainsi que la légende d’Arsenal, Thierry Henry, ont déjà organisé des boycotts alors que les plateformes en ligne appelaient à agir davantage et à éradiquer la discrimination.

.

Les joueurs de Premier League ont pris le genou pour protester contre le racisme cette saison

Une déclaration conjointe des organes directeurs disait: «Le boycott montre que le football anglais se rassemble pour souligner que les entreprises de médias sociaux doivent faire plus pour éradiquer la haine en ligne, tout en soulignant l’importance d’éduquer les gens dans la lutte continue contre la discrimination.

«Dans notre lettre de février 2021, le football anglais a présenté ses demandes aux entreprises de médias sociaux, exhortant le filtrage, le blocage et le retrait rapide des publications offensantes, un processus de vérification amélioré et la prévention de la réinscription, ainsi qu’une assistance active aux forces de l’ordre pour identifier et poursuivre les auteurs de contenu illégal.

«Bien que certains progrès aient été réalisés, nous réitérons ces demandes aujourd’hui dans le but d’endiguer le flux incessant de messages discriminatoires et de garantir qu’il y ait des conséquences réelles pour les fournisseurs d’abus en ligne sur toutes les plateformes.

“Boycotter le football de manière isolée n’éradiquera bien sûr pas le fléau de l’abus discriminatoire en ligne, mais cela démontrera que le jeu est prêt à prendre des mesures volontaires et proactives dans ce combat continu.”

. – .

Les autorités du football s’emploient à éliminer le racisme du jeu

Pendant ce temps, le directeur général de la Premier League, Richard Masters, a ajouté: «Le comportement raciste sous quelque forme que ce soit est inacceptable et les abus épouvantables que les joueurs subissent sur les plateformes de réseaux sociaux ne peuvent pas continuer.

«La Premier League et nos clubs se tiennent aux côtés du football dans l’organisation de ce boycott pour souligner le besoin urgent pour les entreprises de médias sociaux de faire plus pour éliminer la haine raciale.

«Nous n’arrêterons pas de défier les entreprises de médias sociaux et souhaitons voir des améliorations significatives dans leurs politiques et processus pour lutter contre les abus discriminatoires en ligne sur leurs plateformes.

«Le football est un sport diversifié, qui rassemble des communautés et des cultures de tous horizons et cette diversité rend la compétition plus forte. No Room For Racism représente tout le travail que nous faisons pour

promouvoir l’égalité, la diversité et l’inclusion et lutter contre la discrimination. »

Le président de Kick It Out, Sanjay Bhandari, a rejoint Weekend Sports Breakfast pour parler des projets.

Il a dit: «Nous entrons là-dedans les yeux grands ouverts. Nous n’avons aucune illusion sur le fait que le monde entier va soudainement changer parce que nous avons un boycott.

«C’est un geste symbolique, mais c’est un geste adressé à ceux qui ont du pouvoir en disant” vous devez agir, vous devez créer le changement “.

«Qui sont les gens qui ont du pouvoir ici? Entreprises de médias sociaux et gouvernements.

«Ce que nous voulons faire, c’est créer un mouvement pour créer une pression à la fois sur les médias sociaux et le gouvernement.

«C’est pourquoi il est important que le plus grand nombre de personnes possible se joignent à nous.»