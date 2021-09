18/09/21

Le à 09:34 CEST

“Rêve grand”, me disaient mes parents depuis que je suis petite. Et ce sont eux qui m’ont appris à savoir dire ‘non’ à la peur, ce qui est quelque chose qui nous ralentit toujours & rdquor;. Isabel Forner, journaliste et globe-trotter. Maintenant, au pied du terrain dans les transmissions Movistar. Avant, elle travaillait à Madrid, Miami, avec les équipes de football du nord de l’Espagne et où sa passion pour le journalisme sportif l’avait emmenée. Il considère qu’il faut « savoir s’adapter aux circonstances, quelles qu’elles soient, et si après sept heures de garde du soleil on vous dit « non », combattez le « oui » ce jour-là et le lendemain. Ma grand-mère me disait que tout le monde peut faire ce qu’il veut. Et c’est vrai & rdquor;.

Une femme dans un monde d’hommes. Isa est claire : « Ce qui compte ici, c’est le travail bien fait. Hachez la pierre, faites un effort, préparez des programmes, des jeux et, aussi, je pense que le naturel est la clé. Nous savons où nous en sommes, ce qu’il y a, ce que cela nous coûte et ce qu’il reste à accomplir & rdquor ;.

Inutile d’en dire plus. Elle est très claire sur le fait que vous devez quitter la maison en piétinant « et préparé à tout. Un jour ils te donnent les bonbons que tout le monde veut et un autre ils te disent qu’ils ne comptent plus sur toi. C’est dur, bien sûr. Mais une fois qu’il a pleuré, à la rue et au travail & rdquor ;. Faith aide beaucoup Forner. Il appartient à la Confrérie du Saint-Christ de Burgos, Négations et Larmes de San Pedro et Madre de Dios de la Palma, comme son père. Elle exprime ses croyances avec passion car elles l’aident « à comprendre les mauvais moments des autres et les miens & rdquor ;.

Empathique et proche, elle assiste avec souci « à la distanciation des joueurs avec les supporters. Le football appartient au peuple. Les clubs doivent favoriser la proximité. Griezmann est arrivé à Atleti et n’a pas encore parlé & rdquor;. Procurez-vous la raquette de paddle-tennis, un sport qu’il adore « car il me permet de le partager avec mes amis et d’être actif & rdquor; et elle dit au revoir en applaudissant le photographe et en remerciant ceux qui l’entourent. Pure énergie positive.Consultez ici le Sport & Style de cette semaine complet en PDF.

