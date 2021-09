Le football catalan rejoint EsportPlus.TV

29/09/2021

Act à 12:18 CEST

Le football catalan amateur et de base peut être suivi via EsportPlus.TV grâce à l’accord signé entre la Fundació de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) et la Federació Catalana de Futbol (FCF). Avec cet accord, il y aura des retransmissions des matchs de football et de futsal de la saison 2021-2022.

La couverture des compétitions territoriales, amateurs et de base peut être vue en streaming via EsportPlusTV, une chaîne YouTube qui est actuellement en phase de test. Avec lui, les clubs de football et de futsal intéressés pourront visualiser les matchs de leurs équipes comme des locaux avec l’installation d’un appareil avec une caméra intelligente sur le terrain ou le pavillon.

Le nouvel OTT de l’Esport Català couvrira les compétitions et les catégories de portée territoriale et aura accès par abonnement à la fois annuellement et pour un match spécifique. En plus de la diffusion en direct, il convient de souligner l’outil qui présente un deuxième volet, qui est la possibilité d’améliorer les performances techniques sportives, car cela permettra au club de disposer d’un « logiciel » pour analyser les jeux, les situations de jeu, les joueurs spécifiques et obtenir des statistiques pour améliorer l’entraînement.

Avec l’incorporation du football catalan, une vingtaine de fédérations sportives catalanes ont opté pour EsportPlusTV.

Joan Soteras, président de la FCF, et Gérard Esteva, représentant de la Fondation et président de l’UFEC, ont participé à la cérémonie de signature, qui s’est tenue au siège de la Fédération catalane de football à Barcelone. Les secrétaires techniques des deux entités, respectivement Oriol Camacho et Isabel Pérez, étaient également présents.