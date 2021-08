Le football de base de Gérone demande un pas

23/08/2021 à 20:47 CEST

Tatiana Perez

Un travail bien fait n’a pas de frontières. Et moins quand on part des fondations. Gérone parie sur son académie depuis des années. Les résultats du football de base sont sortis petit à petit avec des joueurs comme Pedro Porro ou Valery Fernández, pour ne citer que quelques exemples, mais depuis quelques saisons, ils se sont accélérés.

Francisco Rodriguez a été un pionnier en donnant aux jeunes de la branche l’opportunité de Ibrahima Kébé, Ramon Terrat et Arnau Martinez installé dans l’équipe première et maintenant Michel Sanchez le témoin vient le chercher. L’entraîneur en a déjà fait deux, Oscar Ureña et Gabriel Martinez, lors des deux premiers matches de championnat. Ce qui signifie que “le travail de nombreuses personnes dans la formation du football et des joueurs grandit et est finalement récolté”, selon le directeur de l’Académie de Gérone, Albert Syria.

Oui Ureña il a débuté comme titulaire lors de la victoire contre Amorebieta (2-0), Gabri Il l’a fait lors du match nul avec Las Palmas (0-0). De plus, les deux étaient à Montilivi avec les fans. «Il a montré au Gabri qu’il l’est. Un joueur très électrique et dynamique avec beaucoup de mobilité et de verticalité. Il n’a peut-être pas la capacité de cross-line d’Ureña, mais il offre une profondeur et un danger constants et également la zone 3 & rdquor;, explique-t-il à propos de l’ailier de 18 ans.

Gabri L’été 2019 arrivé du Damm, « on le suivait depuis quelques années & rdquor;, pour rejoindre le cadet A. a fait le saut à Girona B. Pour le moment, ils sont dans la dynamique de l’équipe première. Ils l’accompagnent aussi Ureña, Loïc williams et artère Ricard.