Le football de Premier League revient à Stamford Bridge

Le football de Premier League revient samedi alors que Chelsea accueille West Brom à Stamford Bridge – en direct sur talkSPORT.

C’est la première fois que l’une ou l’autre des équipes joue dans l’élite depuis le 13 mars après le week-end des quarts de finale de la FA Cup et la trêve internationale.

Thomas Tuchel n’a pas encore perdu en tant que patron de Chelsea

Ils reprennent leurs campagnes dans des États totalement différents, Chelsea cherchant à consolider sa position dans le top quatre, tandis que West Brom a besoin d’un miracle pour rester en place.

Les Blues sont invaincus depuis l’arrivée de Thomas Tuchel en janvier et les Baggies n’ont gagné que deux fois sous Sam Allardyce.

Chelsea vs West Brom: comment écouter

Le match débutera à 12h30 samedi à Stamford Bridge.

Notre couverture sera présentée par Reshmin Chowdhury, avec les commentaires de Clive Tyldesley et Alvin Martin.

Pour vous connecter, cliquez sur le lecteur radio ci-dessous ou ICI pour la diffusion en direct.

Voici les autres façons d’écouter…

Appli iPhone – Télécharger depuis l’Apple Store

Android – Télécharger depuis Google Play

Radio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AM.

LA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT via votre téléviseur sur les chaînes suivantes: Ciel: Canal 0108 Virgin Media: Chaîne 927 Freeview: Chaîne 723 Freesat: Chaîne 731

Chelsea vs West Brom: nouvelles de l’équipe

Chelsea sera boosté par le retour de Thiago Silva, absent depuis février.

Silva était immense pour Chelsea avant sa blessure

Cependant, les Bleus ne pourront pas faire appel à N’Golo Kante après que le milieu de terrain a été blessé pendant le service de la France, ce qui l’exclura également du match aller de la Ligue des champions contre Porto.

West Brom, quant à lui, a le choix entre une équipe complète, à l’exception du prêté de Chelsea, Conor Gallagher, qui ne peut pas affronter son club parent.

Chelsea vs West Brom: ce qui a été dit

Le manager de Chelsea Tuchel: «Il peut être agréable de faire une pause, de respirer, de se détendre et de se recentrer. En même temps, c’est étrange. Les joueurs reviennent de fuseaux horaires différents – Giroud et Zouma ont eu un match avec cinq heures de décalage horaire et ils prennent trois, quatre vols pour rentrer.

«Ce n’est clairement pas la meilleure préparation pour arriver à un match à 12h30. C’est un temps que je m’adapte toujours aussi. On n’éclate pas trop les têtes à ce sujet, c’est clair quand on rejoint un club comme Chelsea, il faut s’adapter.

«Nous avons eu une bonne séance d’entraînement aujourd’hui et nous réunirons l’équipe pour le dîner. Il est important que nous apprécions ces moments et que nous nous reconcentrions pour les matchs à venir. »

Allardyce s’attend à ce que Chelsea domine le ballon

Allardyce, patron de West Brom: «Lorsque vous êtes à notre place et qu’ils sont à leur place, vous savez avant d’entrer dans le match que vos statistiques de possession seront inférieures à celles de Chelsea. C’est faire des joueurs les plus efficaces dans ces possessions.

«Je pense que normalement, c’est nous qui jouons au football contre-attaquant, en jouant des passes rapides, nettes et en avant pour peut-être exploiter les espaces que Chelsea laissera. Si nous passons trop de temps à le ralentir, à passer de côté et en arrière, ils viendront faire une pression élevée et nous retireront le ballon.

Chelsea vs West Brom: Statistiques du match

Chelsea est invaincu lors de ses sept dernières rencontres de Premier League avec West Brom (W5 D2), revenant de 0-3 à la mi-temps pour faire match nul 3-3 dans le match inversé aux Hawthorns cette saison.

West Brom est sans victoire lors de ses 15 derniers matchs de championnat à l’extérieur contre Chelsea (D3 L12) depuis une victoire 3-1 en septembre 1978. En Premier League, les Baggies ont perdu 10 de leurs 12 visites à Stamford Bridge (D2), faute de marquer à neuf reprises dans cette course.

Depuis une défaite 0-1 contre Bournemouth en décembre 2015, Chelsea a remporté ses 11 derniers matchs à domicile de Premier League contre des équipes de la zone de relégation par un score total de 31-4.

Chelsea sera sans Kante

West Bromwich Albion n’a remporté que 10% de ses matchs de Premier League à Londres (W7 D19 L44), le ratio le plus bas de toutes les équipes non londoniennes avec au moins 50 visites dans la capitale. Les Baggies sont sans victoire lors de leurs 13 derniers matchs depuis une victoire 1-0 au Crystal Palace en août 2016 (D2 L11).

Chelsea a eu cinq matchs nuls sans but en Premier League cette saison, dont trois à leurs 10 matchs sous Thomas Tuchel. Ce n’est qu’en 1998-99 et 2001-02 (tous les deux six) que les Bleus ont eu plus de matchs nuls 0-0 en une seule campagne de Premier League.

West Bromwich Albion a marqué moins (9) et concédé plus de (30) buts en deuxième mi-temps que toute autre équipe de Premier League cette saison. Pendant ce temps, aucune équipe n’a concédé moins de buts après la mi-temps que Chelsea (10), alors que 61% des buts marqués par les Bleus cette saison l’ont été en seconde période (27/44).

Après avoir concédé 28 buts lors de ses 10 premiers matchs de Premier League sous Sam Allardyce (2,8 par match), West Brom n’a expédié que trois fois lors de ses six derniers matchs de la compétition (0,5 par match). Cependant, les Baggies n’ont marqué que 10 buts en 16 matchs de championnat sous Allardyce (0,6 par match), échouant à marquer lors de leurs trois derniers matchs.

Chelsea n’a pas encore concédé un seul but lors de ses cinq matchs à domicile en Premier League sous Thomas Tuchel. Dans l’histoire de l’élite anglaise, la seule équipe à garder une feuille blanche lors de ses six premiers matchs à domicile sous un manager spécifique est Manchester City sous Ron Saunders en 1973-74.

Hakim Ziyech a marqué lors de ses deux dernières apparitions pour Chelsea toutes compétitions confondues, le même nombre que lors de ses 24 premiers matchs pour le club. Le Marocain n’a pas marqué lors de trois matches consécutifs en club depuis une série de quatre en janvier 2016 avec le FC Twente.

Les trois buts de l’attaquant de West Brom Callum Robinson en Premier League ont été marqués contre Chelsea, marquant une fois pour Sheffield United la saison dernière et deux fois dans le match inverse pour les Baggies cette saison.