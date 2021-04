Le football “ doit s’attaquer aux coûts ” comme la F1 pour arrêter les échappées

Stefano Domenicali pense que le football doit suivre l’exemple de la Formule 1 afin de mettre fin à la menace des ligues séparatistes.

Six clubs de Premier League – Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Manchester City et en quelque sorte Tottenham – ont annoncé leur intention de rejoindre la Super League européenne en tant que propriétaires de ces clubs respectifs, ainsi que la Juventus, l’AC Milan, l’Inter Milan, Barcelone, le Real Madrid et l’Atletico Madrid ont sans vergogne tenté de se remplir les poches avec plus d’argent.

Le plan déplorable a duré deux jours grâce à la pression écrasante des supporters et il est maintenant de retour à la planche à dessin pour savoir comment le football peut se réformer au plus haut niveau pour empêcher d’autres menaces de se matérialiser à nouveau à l’avenir.

Grand Theft Football 📸 pic.twitter.com/HGcCM6migk – Football B / R (@brfootball) 20 avril 2021

Découvrez tous les derniers vêtements d’équipe 2021 via la boutique officielle de Formule 1

La Super League européenne a évoqué les tentatives précédentes de groupes séparatistes en Formule 1 et Domenicali a été invité à donner son avis sur les projets incroyablement controversés.

«En Formule 1, nous avons déjà eu une situation à deux reprises dans laquelle il y avait le risque d’un championnat d’échappée pour tenter de ramener à la maison [to the teams] plus de résultats du point de vue du revenu », a déclaré Domenicali à Sky TG24.

«En F1 pour le moment, nous avons commencé avec l’approche inverse: essayer de contrôler les coûts. Ce n’est pas un hasard si cette année est la première année du plafond budgétaire, ce qui donne une dimension différente de durabilité financière aux équipes.

“Je pense que c’est le premier problème que le monde du football, si je peux dire, doit s’attaquer, et de manière assez rapide.”

Domenicali a également discuté d’un autre sujet plus large de la Formule 1 sous la forme de coureuses rejoignant la grille.

Il pense que ce sera difficile à réaliser à court terme, mais dit que le sport lui-même ne l’empêche pas de gravir les échelons.

«La Formule 1 est l’une de ces plateformes sportives qui donne aux hommes et aux femmes la possibilité de courir dans le même championnat. Il n’y a aucun élément qui bloque la participation des femmes », a-t-il déclaré.

«Le monde de l’automobile est principalement masculin, mais je vois qu’il y a aussi le désir de la part du monde féminin d’être un protagoniste.

«À court terme, je pense que c’est difficile, car pour devenir pilote de F1, il faut passer par un chemin de croissance important. Du point de vue de la diversité, qui est l’une des valeurs sur lesquelles travaille la Formule 1, ce serait vraiment très agréable.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, aimez notre page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!