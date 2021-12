Le football du Michigan signe Damani Dent

Évaluations

Étoiles

Globalement

Position

État

247Sport

3

–

65

89

Rivaux

3

–

–

–

ESPN

3

–

58

86

On3

3

–

66

91

247Sport Composite

3

913

74

121

Consensus On3

3

719

60

103

Vitales

Ville natale

Jacksonville (Floride) Terry Parker

Position projetée

Sécurité

Hauteur

6 pieds-0

Poids

190 livres

Recrutement

Ce qui n’était pas un recrutement particulièrement chargé a soudainement suscité une intrigue.

Le Michigan a offert Dent en août, il s’est rendu pour le match de la NIU et s’est engagé un peu plus d’un mois plus tard, le 18 octobre. Cependant, avec de nouveaux entraîneurs à Miami (Floride) et en Floride, les deux ont fait des poussées tardives, ce qui a semblé causer une certaine consternation. Cependant, Dent a finalement signé et est maintenant un Wolverine.

Niveau de préparation

Il ne sera probablement pas prêt à cotiser avant un an ou deux.

Lister

Film

Repérage

247Sport

2020 : Joueur à double sens. Vous avez des boutons-pression à S, CB et WR. A totalisé 327 verges sur des réceptions et deux touchés en attaque tout en effectuant 58 plaqués et en récoltant trois passes en défense.