“Le football espagnol prospère avec une philosophie claire”

14/07/2021

Philipp Lahm, ancien footballeur allemand, a salué le rôle de l’équipe de Luis Enrique lors du Championnat d’Europe. Il a passé en revue dans The Guardian les débuts compliqués de La Roja dans la compétition et comment ils ont pu surmonter l’adversité jusqu’à ce qu’ils atteignent les demi-finales du championnat.

Analysant la finale en Italie contre l’Angleterre, il a mentionné le match de demi-finale comme l’un des plus difficiles pour le vingtième champion d’Europe : « L’équipe combine cette vieille vertu italienne de la défense, qui fétait particulièrement nécessaire en demi-finale contre l’Espagne, avec des composantes internationales plus haut sur le terrain », a-t-il expliqué.

Il a également souligné le style de la sélection : « A Séville, tous les Espagnols pouvaient immédiatement reconnaître leur équipe à leur façon de jouer. Le football espagnol s’épanouit avec une philosophie claire, des moins de 15 ans aux seniors, ils jouent au football combiné technique “, a-t-il ajouté. ” L’équipe de Luis Enrique manquait d’avant-garde au début, mais s’est racheté avec une victoire 5-0 sur la Slovaquie“, a commenté l’ex joueur.

De plus, il a prédit un bon avenir pour l’équipe nationale actuellement dirigée par Luis Enrique : “L’Espagne était l’équipe qui a le plus dominé la possession pendant le tournoi et avait des joueurs exceptionnels, comme dans tant d’autres”, a-t-il commenté. “Il y a une forte probabilité que Pedri, Dani Olmo, Ferran Torres, Rodri ou Mikel Oyarzabal suive les traces de Xavi, Andrés Iniesta, Xabi Alonso ou Fernando Torres “, a-t-il conclu.