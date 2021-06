30/06/2021 à 12:27 CEST

Daniel Guillen

Le gardien titulaire de l’équipe espagnole, Unai Simon, a reconnu son erreur dans le premier but de la Croatie et a souligné qu’il a su surmonter le revers : “Le football est un ensemble de réussites et de petites erreurs. Quand cela arrive, il faut inverser la tendance, et j’étais toujours sur le terrain et l’équipe avait besoin de moi. Je devais continuer à jouer de la même manière”.

espagnol, quoi est devenu le titulaire incontesté de Luis Enrique devant David De Gea, a remercié les supporters pour le soutien manifesté dans les tribunes après avoir commis l’échec contre la Croatie : “Le soutien des fans après l’erreur a été une ruée pour moi. Avoir des gens qui applaudissent après vous donne beaucoup d’énergie. Je suis très reconnaissant.”.

Le gardien de l’Athletic Club a insisté sur la grande personnalité et la force défensive de l’équipe : “En termes de football, c’était le match le plus important de ma vie, je ne l’oublierai jamais. Arriver à changer ensemble était un signe de la personnalité de cette équipe. Nous sommes l’une des équipes qui génèrent le moins d’occasions de marquer : la défense que nous avons est la meilleure que nous puissions avoir “.

🗣️ Unai Simón : “Nous sommes l’une des équipes avec le moins d’occasions de marquer.” ➡️ “La défense que nous avons est la meilleure que nous puissions avoir.” # SomosEspaña # EURO2020 pic.twitter.com/omRUUqhnOt – Équipe espagnole de football (@SeFutbol) 30 juin 2021

Le grand objectif : obtenir le quatrième championnat d’Europe

Simón a souligné que la grande illusion du vestiaire est d’obtenir le titre après un début quelque peu convulsif : “Ce sont les quarts de finale. Nous ne dépendons pas du rival, nous dépendons de nous-mêmes. Nous voulons gagner ce Championnat d’Europe et pour le gagner, nous devons affronter les meilleurs. C’est un groupe de personnes très humbles et qui travaillent dur. qui ont hâte de remporter ce championnat d’Europe”.

Le gardien de but a également fait l’éloge de l’entraîneur Luis Enrique, qui a construit une équipe solide et autoritaire : « Luis Enrique est le principal architecte de tout cela. C’est celui qui nous guide. Nous faisons tous partie de cette Eurocup et le coach nous l’a toujours transmis“.