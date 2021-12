Le football européen vu de Leverkusen : entretien exclusif avec le PDG de Bayer 04, Fernando Carro

Le PDG de Bayer 04 Leverkusen, Fernando Carro, est un homme d’affaires chevronné passionné par le football. Originaire de Barcelone, il a pris ses fonctions actuelles en 2018, après des décennies d’expérience dans le monde des affaires allemand, notamment PDG de la filiale Bertelsmann Arvato. Depuis juin 2021, M. Carro est également membre exécutif de l’Association européenne des clubs.

M. Carro a aimablement pris le temps de discuter de plusieurs domaines du monde du football contemporain dans le cadre d’une conférence de presse organisée à Leverkusen avant leur match à domicile contre le Celtic FC le 25 novembre (victoire 3-2 passionnante pour les hôtes).

Ses réponses à nos questions sont précieuses à la fois pour leur sens aigu des affaires et pour leur point de vue : le Bayer Leverkusen est un club allemand de premier plan qui dispute régulièrement la Ligue des champions, mais habite également une ligue nationale dominée par le Bayern Munich et a récemment vu son les étoiles les plus brillantes partent pour les géants de la très riche Premier League anglaise.

Concourir en Bundesliga

BFW : Le Bayern Munich semble déjà en passe de remporter son 10e championnat consécutif. Ils peuvent le gagner sur le terrain, mais une grande partie de leur succès repose sur un avantage économique bien établi qui semble croître chaque saison. Le Bayer Leverkusen est presque toujours en lice pour une place en Ligue des champions, mais est-ce suffisant ?

Carro : « Je pense que ce n’est pas seulement une question de différences économiques : c’est fondamentalement une situation où le Bayern peut maintenir le noyau d’une équipe pendant de nombreuses années car ils n’ont pas la pression de vendre des joueurs pour reconstituer leurs budgets. Par conséquent, ils peuvent avoir la continuité au sein de leur équipe, et tout autre club en Allemagne – Borussia Dortmund, Leipzig, Leverkusen – ils ont davantage besoin d’obtenir cet argent supplémentaire par le biais de transferts.

« Il est beaucoup plus difficile pour nos clubs, en raison des ressources plus faibles dont nous disposons – et bien sûr également du manque de titres et de trophées – de faire rester les joueurs plus longtemps. Et cela signifie que nous avons beaucoup plus de mouvement avec nos équipes et moins de stabilité pour avoir le même groupe de joueurs et l’équipe à former sur plusieurs années. Pour le souligner d’une manière positive : nous devons gagner beaucoup plus rapidement en stabilité et en résilience au sein de notre équipe talentueuse, afin d’avoir un maximum de succès.

La Super Ligue européenne

BFW : Le Bayer Leverkusen ne faisait pas partie des clubs de Bundesliga courtisés par les clubs échappés qui ont fondé la Super League européenne. Quelle a été votre réaction à cette tentative, à la fois en tant que PDG de Bayer Leverkusen et en tant que membre du conseil d’administration de l’ECA ? Le combat n’est d’ailleurs pas terminé : la majorité des clubs peut-elle rester pertinente face aux inégalités croissantes avec l’élite ?

Carro : « Laisse moi être clair. Ceux qui sont derrière la Super League ne voulaient pas s’attaquer au problème des inégalités. Ils voulaient en fait augmenter cet écart que vous mentionnez. Séparons donc les problèmes ici entre le défi des équipes avec plus d’argent et moins d’argent – c’est un sujet – et le problème de la Super League.

« Le sujet de l’argent est un sujet complexe pour tout le football et c’est celui que l’UEFA, que l’ECA [and] les clubs devront résoudre. Les supporters de la Super League ont juste essayé de résoudre leurs problèmes individuels. Dans la fourchette des budgets d’équipe, ils sont toujours en tête, mais en termes de revenus, ce n’est toujours pas suffisant. Ils veulent – ​​ou ont besoin – encore plus. Cela signifie donc que la Super League aurait gagné peut-être trois ou quatre fois plus d’argent.

« La Super League est peut-être une tentative pour des clubs qui ne font pas partie de la Premier League, comme le Real Madrid, Barcelone ou la Juventus, de combler l’écart avec la Premier League. A mes yeux, même s’ils faisaient partie de cette Super League, ils n’atteindraient pas ce qu’ils essaient de faire. Donc, à la fin pour moi, les objectifs de la tentative ratée de Super League étaient simplement égoïstes, et à part cela, ils étaient mal préparés et mal traités.

Recettes pour la Bundesliga

BFW : Il n’y a pas de moyen facile pour la Bundesliga de combler l’écart avec l’Angleterre et l’Espagne sur l’argent des droits de diffusion. Y a-t-il un endroit où la Bundesliga doit s’améliorer en termes de marketing ?

Carro : « Permettez-moi de dire d’abord que la ligue espagnole et la ligue anglaise font du bon travail. En Allemagne, nous faisons du très bon travail au niveau national. Je pense que nous avons le potentiel de nous améliorer à l’échelle internationale. Je sais que nous ne pouvons pas être comparés à la Premier League en raison de l’immense héritage mondial, de la langue la plus répandue dans le monde, du nombre de stars dans la Ligue et du fait que le Bayern Munich a été trop dominant ces dernières années. Mais je pense que même avec certaines de ces différences fondamentales, nous pourrions faire un meilleur travail et nous pouvons améliorer ce que nous faisons. 200 ou 300 millions de dollars pour les droits télévisés internationaux ne suffisent pas pour une grande marque comme la Bundesliga.

Développer de jeunes stars au Bayer Leverkusen

BFW : Comment Bayer Leverkusen réussit-il si bien à trouver et à développer des joueurs ? À peine Kai Havertz est-il parti pour la Premier League, mais Florian Wirtz apparaît comme le talent de la prochaine génération pour l’Allemagne. Comment le Bayer Leverkusen fait-il ?! Que recherche le club chez les joueurs qu’il signe ?

Carro : «Je pense à partir d’une philosophie du club : nous croyons aux jeunes joueurs, nous faisons confiance aux jeunes joueurs, nous donnons aux jeunes joueurs comme nos U19 des places pour s’entraîner avec la meilleure équipe. C’est toujours une question de performance, mais on ouvre les portes et on leur donne l’opportunité. Je pense que c’est assez unique et une approche que notre directeur sportif Simon Rolfes défend et développe avec concentration et ambition.

« Bien sûr, c’est quelque chose qui se démarque et qui a été très bien fait par Bayer 04 Leverkusen au cours des dernières années. Nous avons un palmarès, les joueurs nous font confiance. Ils viennent ici et ils savent que s’ils jouent bien, ils obtiendront du temps de jeu au plus haut niveau européen. Ce n’est pas seulement quelque chose dont nous parlons, mais nous le faisons et nous nous assurons de mettre la philosophie en pratique.

Faire grandir le football féminin

BFW : Comment le Bayer Leverkusen soutient-il son équipe féminine et le football féminin en général ? Voyez-vous un potentiel de croissance?

Carro : « Nous les soutenons beaucoup de haut en bas et je vois beaucoup de potentiel. Nous avons Thomas Eichin, un cadre sportif très expérimenté qui a supervisé les équipes masculines du Werder Brême et 1860 Munich et est lui-même un ancien joueur professionnel. Il est responsable à la fois du développement et de la gestion de l’équipe féminine.

« En fait, j’essaie de nous évaluer sur une échelle plus large que quelques matchs. Je vise un développement durable ici et pense que nous avons construit une base fantastique ces dernières années. Maintenant, plus que jamais, nous essayons de garder l’équipe soudée à plus long terme et de travailler à développer l’infrastructure et les ressources dont nous disposons pour l’équipe féminine.

BFW remercie sincèrement M. Carro et Rob Penner de Bayer 04 Leverkusen pour avoir rendu cette interview possible.