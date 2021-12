Le football Fantasy commence et s’assoit Semaine 14 : crampons, ratés, dormeurs

La semaine 14 de la saison 2021 de la NFL est sur le point de débuter jeudi avec les Vikings du Minnesota et les Steelers de Pittsburgh.

Comme toujours, nous sommes là pour vous aider dans vos décisions hebdomadaires grâce à nos conseils sur la programmation fantastique. Chaque semaine, nous vous donnons les crampons (joueurs avec des affrontements plus en raison de la défense à laquelle ils sont confrontés ou de leur situation d’équipe), des ratés (des joueurs avec des affrontements plus difficiles ou qui sont dans des situations de liste confuses en ce moment) et des dormeurs (un joueur que vous pourrait envisager de commencer qui pourrait être dans une grosse semaine).

Voici les noms que nous avons pour la semaine 14, et comme nous le disons toujours, bonne chance !!

Goujons



QB Taysom Hill, Saints de la Nouvelle-Orléans

Les interceptions la semaine dernière ? Pas génial. Mais nous savons une chose : le volume de précipitation accumulera des points à lui seul et le match contre les Jets est alléchant.

RB Antonio Gibson, équipe de football de Washington

Le fait qu’il obtienne plus de 19 courses dans chacun de ses quatre derniers matchs est fantastique, mais c’est le volume de passes – 13 regards au cours des deux dernières semaines – qui est important. Même si JD McKissic joue, il est toujours un RB1 contre les Cowboys.

WR Diontae Johnson, Steelers de Pittsburgh

Celui-ci me semble un peu capitaine évident, mais peu importe: j’adore ce match contre les Vikings en une petite semaine et les luttes de Big Ben ne l’ont pas du tout affecté. C’est un WR1.

TE Zach Ertz, Cardinals de l’Arizona

Je pense que la défense des Rams se concentre sur les écartements des Cardinals, laissant Ertz travailler.

Nippes



QB Cam Newton, Panthers de la Caroline

C’est une question de confiance pour moi. Il était mauvais il y a deux semaines et a été mis sur le banc. Même contre une défense vulnérable des Falcons, j’hésite.

RB Darrell Henderson Jr., Rams de Los Angeles

Dans quelle mesure est-il en bonne santé même après ne pas avoir joué lors de la semaine 13 ? Et combien Sony Michel prendra-t-il en compte après un match énorme ? Cela vaut-il la peine de le lancer pour le découvrir à l’approche des séries éliminatoires?

WR Darnell Mooney, Chicago Bears

Ce n’est pas une question de cibles (il en a eu six ou plus dans ses cinq dernières). C’est un jeu QB et les Packers sont coriaces contre la passe.

TE Noah Fant, Denver Broncos

Il n’a pas eu trop de bonnes semaines et le jeu de passes des Broncos est limité. Passe, même contre les Lions.

Dormeurs



QB Russell Wilson, Seahawks de Seattle

Est-il de retour ? Peut-être? Les deux dernières semaines étaient meilleures. Mais c’est plus une question de confrontation : il obtient les malheureux Texans ! Je le commencerais et j’espère un grand jour.

RB Chuba Hubbard, Panthers de la Caroline

Un gros point d’interrogation ici. J’aime le match contre les Falcons, mais Newton lui enlève-t-il son travail sur la ligne de but? Ameer Abdullah vole-t-il les transmissions ? Par conséquent, il est un dormeur.

WR Hunter Renfrow, Raiders de Las Vegas

Neuf cibles ou plus dans tous ses cinq derniers matchs sauf un, sept réceptions ou plus dans tous sauf un. Le parquet est alléchant en particulier dans PPR, et cette semaine, le match contre les Chiefs pourrait signifier encore plus.

TE Ricky Seals-Jones, équipe de football de Washington

Il était plutôt bon quand Logan Thomas était absent. Et maintenant, Thomas est de nouveau sorti. Hmm.