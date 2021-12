Le football Fantasy commence et s’assoit Semaine 17 : crampons, ratés, dormeurs

La semaine 17 de la saison 2021 de la NFL débutera dimanche avec tout un tas de matchs.

Comme toujours, nous sommes là pour vous aider dans vos décisions hebdomadaires grâce à nos conseils sur la programmation fantastique. Chaque semaine, nous vous donnons les crampons (joueurs avec des affrontements plus en raison de la défense à laquelle ils sont confrontés ou de la situation de leur équipe), des ratés (des joueurs avec des affrontements plus difficiles ou qui sont dans des situations de liste confuses en ce moment) et des dormeurs (un joueur que vous pourrait envisager de commencer qui pourrait être dans une grosse semaine).

Voici les noms que nous avons pour la semaine 17 (SEMAINE DU CHAMPIONNAT !!!) et comme on dit toujours — mais surtout cette semaine — bonne chance !!

Goujons



(Photo AP/Duane Burleson)

QB Joe Burrow, Bengals de Cincinnati

Je sais : Cela semble évident après avoir lancé pour 525 verges contre les Ravens. Mais ce n’est pas si évident compte tenu de l’amélioration de la défense des Chiefs en seconde moitié de saison. Pourtant, je pense qu’il y aura beaucoup de verges alors que les Bengals essaieront de suivre une attaque des Chiefs en pleine santé.

RB Sony Michel, Los Angeles Rams

Oui, les Ravens ont la meilleure défense contre la course de la NFL en termes de verges autorisées. Oui, ils ont juste laissé Burrow leur jeter dessus. Mais nous avons vu Michel exploser lors de ses quatre derniers matchs et je pense qu’il affiche toujours des numéros RB1.

WR Amon-Ra St. Brown, Lions de Détroit

D’accord, donc : Tim Boyle pourrait recommencer. Mais est-ce important la semaine dernière? Non! La recrue élargie a poursuivi une séquence d’objectifs à deux chiffres qui s’est étendue à quatre matchs la semaine dernière. C’est certainement un étalon.

TE Dalton Schultz, Cowboys de Dallas

Deux ont marqué au cours des deux dernières semaines pour accompagner 17 cibles au total. Il devrait continuer à travailler contre les Cards.

Nippes



Tommy Gilligan-USA AUJOURD’HUI Sports

QB Lamar Jackson, Ravens de Baltimore

Trop de points d’interrogation pour moi s’il joue. Est-il en parfaite santé ? Peut-il faire beaucoup contre la redoutable défense des Rams ? Normalement, je dirais que vous ne pouvez pas mettre un nom comme celui-ci sur le banc pour un match pour le titre… mais dans ce cas, ce serait prudent.

RB Dare Ogunbowale, Jaguars de Jacksonville

Avec James Robinson blessé la semaine dernière, il était solide… mais les Patriots se profilent. Il y a des avantages pour beaucoup de travail de réception, mais il y a probablement de meilleures options si vous êtes dans un match de championnat.

WR Hunter Renfrow, Raiders de Las Vegas

Le volume normalement prodigieux a disparu au cours des deux dernières semaines contre de bonnes défenses… et maintenant les Colts D encore meilleurs vont lui faire face. Aïe.

TE Pat Freiermuth, Steelers de Pittsburgh

Trop dépendant du touché à mon goût.

Dormeurs



(Photo de Thearon W. Henderson/.)

QB Trey Lance, 49ers de San Francisco

S’il commence et que vous avez besoin d’un quart-arrière, ignorez ses statistiques de réussite de la semaine 5 contre les Cardinals. C’est parce que son adversaire est… les Texans ! Je pense qu’il passera une excellente journée à la fois au sol et dans les airs.

RB Chase Edmonds, Cardinals de l’Arizona

Quel retour de blessure pour lui ! Il a récolté 53 verges contre les Lions, puis a capté 8 passes sur 9 pour 71 verges et a trouvé de la saleté. Est-ce qu’il recommence avec un affrontement contre les Cowboys, même si James Conner est de retour ?

WR KJ Osborn, Vikings du Minnesota

Adam Thielen manquera le reste de la saison, cela pourrait donc être une autre bonne semaine pour lui.

TE Tyler Higbee, Rams de Los Angeles

Au moins cinq cibles dans chacun de ses cinq derniers matchs qu’il a joués. J’aime cette séquence contre un tamis d’une défense contre la passe des Ravens.