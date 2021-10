Le football Fantasy commence et s’assoit Semaine 8: Studs, rats and sleepers

QB Trevor Lawrence, Jaguars de Jacksonville

Il sort du bye, et avant la pause, il commençait à bien paraître à la fois dans les airs et au sol. J’aime beaucoup le match contre les Seahawks, alors nous le poussons au-delà du dormeur et dans le territoire des étalons.

RB Aaron Jones, Packers de Green Bay

Un nom un peu évident ici, mais il n’a pas vraiment ressemblé à un étalon ces dernières semaines, et AJ Dillon a plus de travail. Mais si les Packers manquent Davante Adams et Allen Lazard, il pourrait obtenir tout un tas de cibles dans un match offensif contre les Cardinals.

WR DJ Moore, Panthers de la Caroline

Je suis aussi inquiet pour Sam Darnold que n’importe qui, mais Moore a un sol solide. Contre les Falcons, je pense que nous verrons un plafond avec une grosse semaine.

TE Robert Tonyan, Packers de Green Bay

Voir ci-dessus concernant le manque d’options de passes pour le match de jeudi, et ajoutez qu’il a eu un match énorme la semaine dernière.