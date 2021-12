15/12/2021 à 06h30 CET

Aujourd’hui commencent les élections syndicales au cours desquelles Le nouveau syndicat FUTPRO, et à peine le temps de se faire connaître du reste des clubs, apparaît dans le but de démonter l’AFE et de commencer avec diligence à défendre les droits des footballeurs.

Il y a 6 mois pour obtenir un nouvel accord qui améliore le minimum qui a été approuvé en 2020.