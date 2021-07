Le football féminin arrive dans Football Manager

Le studio Sports Interactive de Sega a déclaré qu’il intégrait le football féminin dans sa franchise Football Manager de longue date.

Le développeur n’a pas fixé de date de lancement, mais dans son communiqué de presse, il espère le déployer “dès que possible”. Sports Interactive a déclaré vouloir représenter le football féminin aussi précisément que possible et ne publiera rien tant qu’il ne sera pas sûr qu’il respecte cette norme.

« Nous n’avons AUCUN intérêt à faire une version de football féminin autonome de FM. Ce que nous faisons, c’est d’ajouter le football féminin à la FM… un sport, un jeu », a déclaré le directeur du studio de Sports Interactive, Miles Jacobson.

«Nous savons que l’ajout du football féminin à la FM va coûter des millions et que le retour à court terme qu’il offre sera minime. Mais ce n’est pas le sujet. Il ne fait aucun doute qu’il existe actuellement un plafond de verre pour le football féminin et nous voulons faire ce que nous pouvons pour aider à le briser. Nous croyons en l’égalité pour tous et nous voulons faire partie de la solution. »

« Nous voulons faire partie du processus qui place le football féminin sur un pied d’égalité avec le football masculin. Nous savons que nous ne sommes pas seuls dans ce cas – l’accord télévisé historique que Sky et la BBC ont récemment conclu avec la WSL en Angleterre en est la preuve – mais nous avons l’intention de faire tout notre possible pour amener le football féminin là où il mérite d’être. “

La manager du Chelsea FC Women, Emma Hayes, a ajouté : « Le football féminin captive l’imagination des fans du monde entier et nous faisons d’énormes progrès en termes de chiffres de fréquentation et d’accords de diffusion », a déclaré Hayes. «Pour que le football féminin passe au niveau supérieur, cependant, il doit être reconnu comme faisant partie intégrante du monde du football, et non comme quelque chose de séparé et de différent. Nous voulons que les générations futures grandissent dans un monde où le football n’est pas divisé en “femmes” et “hommes”… c’est juste du football. Le plan ambitieux que l’équipe Sports Interactive a pour Football Manager jouera un rôle énorme pour nous y amener.

Sports Interactive a fait de réels efforts ces dernières années pour rendre Football Manager aussi inclusif que possible, en déployant des publicités pour la campagne Football v Homophobia et en offrant des espaces publicitaires gratuits aux organisations caritatives de santé mentale en 2020.

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/news/72374/womens-football-is-coming-to-football-manager/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));