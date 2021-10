Le football féminin aux États-Unis est interrompu cette semaine en raison de scandales sexuels

10/01/2021 à 20:31 CEST

La Women’s Professional Soccer League of the United States, a annoncé ce vendredi que les matchs de Ce week-end ils ne seront pas contestés après les accusations de harcèlement sexuel connu ces derniers jours.

La commissaire de la NWSL, Lisa Baird, a souligné dans un communiqué que cette saison est “incroyablement traumatisante” pour les joueurs et le personnel de la ligue et a assumé “l’entière responsabilité” de son rôle dans ces événements.

“Je suis tellement désolé pour la douleur que beaucoup ressentent. Conscients de ce traumatisme, nous avons décidé de ne pas sortir sur le terrain ce week-end pour donner à chacun un espace de réflexion”, a-t-il déclaré.

Baird a déclaré que cette décision avait été prise en collaboration avec la Football Association (NWSLPA), qui ces derniers jours a vivement attaqué la ligue pour son inaction au fil des ans concernant ces scandales.

L’annulation de ces matchs intervient après le limogeage de l’entraîneur de North Carolina Courage, Paul Riley, jeudi.

L’ancien technicien a été accusé par plusieurs joueurs de harcèlement sexuel et de coercition, entre autres comportements, dans un rapport publié par le portail ..

Riley a nié ces allégations.

Ce n’est pas un cas isolé, puisque depuis le mois d’août différentes accusations ont été portées contre Richie Burke, qui était l’entraîneur de l’équipe de Washington Spirit, d’avoir créé un environnement macho et abusif au sein des vestiaires.

Burke a finalement été licencié après une enquête.

Les joueurs ont sévèrement critiqué la ligue ces derniers jours pour ne pas avoir protégé les footballeuses et pour avoir omis de prendre des mesures énergiques pour enquêter – et ne pas répéter – ces comportements.

L’un d’eux était Megan rapinoe, star du football américain et grande figure de la lutte féministe dans le sport.

“A tous ceux qui étaient en position de pouvoir et qui ont laissé faire ça, qui l’ont entendu et laissé faire (…), FUCK YOU. Vous êtes tous des monstres et vous pouvez présenter vos démissions immédiatement”, a-t-il écrit jeudi. Sur Twitter.

Une autre icône du football féminin aux États-Unis, Alex MorganIl a souligné directement la responsabilité du NWSL.

“La ligue a été informée de ces allégations (contre Riley) à plusieurs reprises et a refusé à plusieurs reprises d’enquêter sur ces allégations”, a-t-il écrit jeudi sur Twitter.

Morgan, qui a partagé plusieurs e-mails pour prouver la négligence de la ligue concernant les accusations des joueuses, a fait valoir que la NWSL “n’avait pas protégé ses propres joueuses de ces abus”.