Le football féminin espagnol appelle à un pas en Europe

09/09/2021 à 19:52 CEST

Inès Sanchez

Les premières équipes Iberdrola montrer une progression qui semble n’avoir pas de toit. Après que le Barça soit devenu champion d’Europe la saison dernière, Levante et le Real Madrid montrent avoir le niveau pour rivaliser avec les meilleures équipes de la scène internationale.

Levante affronte un historique Olympique de Lyon

Tous les fans de la compétition espagnole ont mis la main à la tête en découvrant le rival de l’équipe Villacampa pour le classement UWCL. Mot “impossible ” occupait tous les esprits, sauf ceux des joueurs ‘granotas’.

Ils se sont avérés avoir le la solidité et l’ambition qu’exigeait un parti d’une telle dimension. Même dans un été au cours duquel les pertes semblaient soustraire l’équipe plus qu’elles ne le devraient, l’équipe a montré qu’elle avait le niveau pour tenir tête au club avec le plus de champions de l’histoire. Les deux 2-1 ont mis fin au rêve européen de Levante. Cependant, ce rêve qui semblait lointain, est maintenant observé de plus près.

Le Real Madrid atteint sa première qualification pour la Ligue des Champions

Le décor de David Aznar incarnait l’une des surprises de ce second tour. La ville a commencé comme le grand favori de la cravate par expérience. Les Anglais avaient déjà disputé la compétition à plusieurs reprises, et le Real Madrid, fort de deux ans d’histoire, affrontait son premier classement. Ils auraient donc très bien pu punir ses nerfs.

Et bien qu’au match aller, l’équipe ait été observée plus incertaine que d’habitude, un but de Kenti Robles dans la remise a fait rêver le Real Madrid. Et dans le domaine des citoyens, il suffisait d’un génie de Zornoza pour se présenter pour la première fois en Ligue des champions.

Le Barça porte un projet qui éblouit toute l’Europe

Le groupe actuellement dirigé par Jonatan Giráldez a été le fer de lance du succès des équipes espagnoles en Ligue des champions. Il est devenu le premier à se qualifier après avoir battu le Bayern en demi-finale. Et deux ans après toin 4-1 c’est de l’histoire ancienne, ils ont réussi à devenir champions d’Europe.

Un an après la finale à Budapest, ils se sont déjà révélés être une équipe très compétitive après avoir affronté Wolfsburg. C’est alors que la capitaine Alexia Putellas a lâché le fameux “Il n’y a pas de distance” qu’ils ont métamorphosé un an plus tard en battant Chelsea 4-0. Maintenant, ce sont eux qui ont marqué cette distance.

Le Barça demande depuis longtemps le passage en Europe. Deux finales en trois ans montrent le soulagement que le Barça réclamait jusqu’à cette dernière saison. Et ce n’est pas seulement le triplet qui indique cette différence. Désormais, les meilleurs footballeurs européens veulent rejoindre le projet du Barça. Lieke Martens, Graham Hansen et maintenant Irene Paredes, Fridolina Rölfo et Ingrid Engen ils démontrent la place que l’ensemble a acquise sur le continent.

Manchester City, le rival préféré des Espagnols

S’il y a un club qui connaît le niveau atteint par les équipes de Primera Iberdrola, c’est bien City. L’équipe n’a pas battu les rivaux espagnols lors des trois derniers centres. Le premier d’entre eux était en 2019 contre l’Atlético de Madrid, où les rojiblancas se sont imposés 2-1 après le match nul au match aller et ont atteint pour la première fois les quarts de finale de la compétition européenne.. L’année dernière, c’est le Barça qui a éliminé les Anglais de l’UWCL. Un 3-0 au match aller empêchait les “citoyens” d’accéder aux demi-finales malgré la victoire lors du deuxième match. Et en 2021, c’est le Real Madrid qui a empêché City du rêve européen.