“Le football féminin espagnol est au niveau des grandes équipes internationales”

15/04/2021 à 09h51 CEST

Inès Sanchez

Claudia pina se consolide en tant que partant incontesté à Séville. Tout au long de cette campagne, il acquiert un rôle de premier plan au sein de l’équipe Nervionense. Avec 16 matchs joués, elle est la meilleure buteuse et assistante du club. Le succès de l’équipe ne pouvait se comprendre sans l’arrivée du joueur au club.

Comment vivez-vous cette étape à Séville?

Elle est très jolie. Je suis très heureux d’être ici et de continuer à apprendre chaque jour en tant que footballeur et en tant que personne.

Qu’est-ce qui vous a plu dans le projet que le club vous a proposé pour continuer votre voyage là-bas?

L’ambition du club. J’ai parlé avec Cristian. Et nous savons tous à quoi il ressemble. Je suis venu ici pour l’envie de continuer à grandir, d’apprendre chaque jour. C’est aussi une bonne ville. Je pensais que je pourrais profiter ici et je le suis.

Qu’est-ce que cela signifie pour un si jeune joueur d’avoir une place dans la Primera Iberdrola?

C’est ce dont tous les joueurs rêvent depuis qu’ils sont petits, pouvoir atteindre le plus haut niveau. Je suis très heureux d’avoir des minutes ici.

16 matchs en tant que partant, meilleur buteur et meilleur assistant de l’équipe. Vous attendiez-vous à avoir le rôle que vous avez actuellement dans l’équipe?

Je ne m’y attendais pas du tout. Je suis venu ici pour apprendre et m’améliorer chaque jour. Cela montre que j’aime, faire ce que j’aime le plus et aider l’équipe. Je suis très content des buts et des passes décisives et du fait d’aider les coéquipiers à marquer des points.

Qu’attendez-vous de cette finale de la saison sur le plan personnel?

Je veux, ou j’espère, continuer à grandir, à jouer et à grimper des positions. Nous avons réalisé un très bon premier tour et ce départ du second est également assez positif. Surtout, gardez-nous et allez même plus haut. Je veux que tout le travail que nous faisons soit reflété.

Qu’avez-vous appris cette saison à Séville?

A Séville, j’ai appris à concourir au plus haut niveau et à faire un effort chaque jour.

Qu’est-ce que ça fait de s’entraîner avec Cristian Toro?

C’est un très bon entraîneur, il a beaucoup d’ambition. C’est incroyable comment il regarde, vit le football et le transmet. Avec cela, il comprend que, que nous jouions ou non, nous sommes tous impliqués dans le jeu.

Sur le long terme, quels sont les objectifs que vous vous fixez dans l’équipe?

Gagnez autant de matchs que possible. Nous voulons être aussi proches que possible de ceux ci-dessus.

Comment vivre le football sans public?

C’est beaucoup plus beau avec un public. Avoir un passe-temps nous aide toujours. C’est dommage que je ne puisse pas en profiter cette saison.

Samedi prochain, vous reviendrez à la concentration avec l’équipe nationale. Comment la fréquentation depuis votre plus jeune âge vous a-t-elle aidé à développer le football?

C’est une grande motivation. Ça l’a toujours été. Je suis très excité. Je suis très reconnaissant d’avoir pu aller avec toutes les catégories inférieures jusqu’au sous-23.

Comment avez-vous appris à gérer le succès lorsque vous étiez si jeune?

Vous ne pouvez rien croire au football. Ils m’ont appris à garder les pieds sur terre. Ils m’ont dit que j’étais le meilleur buteur de 2017 mais au final, ce sont des données. J’ai encore un long chemin à parcourir.

Qu’est-ce que cela signifiait pour vous de gagner en tant que champion de la Coupe du monde avec les U-17 et final avec les U-20?

Jouer une Coupe du monde est toujours spécial. Et pouvoir jouer et gagner aussi était spectaculaire. Aucun de nous ne pensait avoir vécu la Coupe du monde 2017.

Pensez-vous que les réalisations que vous avez réalisées dans les catégories inférieures peuvent être reproduites dans l’absolu à court terme?

J’en suis sûr. La progression de l’absolu a été incroyable, et en général tout le football du pays. Ils jouent déjà contre les puissances. Et ils rivalisent et même les battent. Le football féminin espagnol est au niveau des grandes équipes internationales

Après cette saison et voyant l’ascension d’Olga Carmona, appréciez-vous que vous puissiez bientôt entrer dans la liste de l’absolu?

Je veux y aller étape par étape. Maintenant, je suis très content de pouvoir être appelé avec les U23. Mais j’espère pouvoir aller un jour avec l’absolu.

Comment affrontez-vous le prochain match de championnat contre l’Atlético?

Comme toujours. Avec enthousiasme et enthousiasme. Et surtout avec la griffe que le club a et nous représente. Nous participerons à chaque match. Nous n’allons pas faciliter la tâche pour l’Atlético. Nous nous concentrons sur l’atteinte du maximum de points possibles.

Que pensez-vous des quarts de finale de la Coupe face au Barça?

Nous sommes conscients de la difficulté de les battre. Ils ne perdent presque aucun match. Mais nous allons faire de notre mieux. Lorsque nous jouons contre eux à domicile, nous pouvons rivaliser avec eux. Nous avons joué un très bon match, surtout une très bonne première mi-temps. L’objectif est de rivaliser avec eux aussi bien qu’au premier tour. En fin de compte, c’est le football et tout est probable. La Coupe est très belle et nous y faisons face avec enthousiasme.

Connaissant si bien l’équipe, que pouvez-vous apporter à l’équipe à cet égard?

Nous connaissons tous très bien le Barça. Nous connaissons l’équipe qu’ils ont, comment ils jouent et ce qu’ils jouent. Je ferai de mon mieux pour les battre.

Pensez-vous qu’ils sont candidats pour gagner l’UWCL?

Ils font partie des grands favoris. Si ce n’est pas cette année, ce sera bientôt.

En tant que joueuse ayant vécu l’émergence du football féminin avec ses hauts et ses bas respectifs, faites-vous confiance à une compétition professionnelle?

Nous allons pas à pas, ce qui est également important. Espérons que ce projet est réel et que nous avons une ligue professionnelle.

Quels souhaits devez-vous réaliser?

Gagnez le maximum de titres avec mon club. Et au niveau des équipes nationales, partez dans le futur avec l’absolu et nous espérons gagner une Coupe du Monde ou un Championnat d’Europe avec eux.