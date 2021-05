Le football féminin, premier métier d’Albert Soler en tant que directeur CSD

05/05/2021 à 11:31 CEST

Albert Soler, ancien manager du Fútbol Club Barcelona avec Bartomeu, assume la direction générale du CSD après la nouvelle présidence au CSD de José Manuel Franco. L’un des premiers enjeux que Soler aura sur la table est la professionnalisation du football féminin. Processus qui a commencé sous la présidence d’Irene Lozano, appelant à un événement même avec la présidente du gouvernement Carmen Calvo.

La convocation du Conseil d’administration CSD, qui a le dernier mot à propos de cette nouvelle “Liga Ellas”. C’est la condition essentielle pour pouvoir continuer cette professionnalisation du football féminin dans les mêmes conditions que le basket-ball masculin ou ACB, les deux seules compétitions reconnues comme professionnelles dans le droit du sport en vigueur.

Cette reconnaissance et L’approbation finale par le CSD est essentielle pour aller de l’avant avec toutes les questions à résoudre dans cette nouvelle compétition qui de 2021 à 2024 est encadrée par l’institution sportive de l’État elle-même. Et il est essentiel de pouvoir clore de nombreuses questions inhérentes à sa professionnalisation comme la création de la Ligue avec tout ce qu’elle implique, statuts, règlements, etc.

La signature de l’accord de coordination avec le RFEF pour le développement de la concurrence, de l’arbitrage ou du développement commercial qui, comme le CSD l’a lui-même annoncé, sera entre les mains d’une société externe. Et cela comprend ee contrat audiovisuel que 13 des 18 équipes actuelles ont avec Mediapro. Mais c’est particulièrement important pour les joueuses et la convention collective féminine en vigueur depuis février 2020. La première de l’histoire du football féminin espagnol.

Agitation chez les joueurs de football

Un accord dénoncé par l’AFE, mais qui pour pouvoir le changer, il faut que la ligue féminine soit professionnelle. Les priorités sont de modifier le salaire minimum actuel de 16 000 euros à 75% de partialité, la prime d’ancienneté, la conciliation familiale et maternité, le droit à l’image, les risques professionnels ou la clause d’indemnisation. Les clubs de l’actuelle Primera Iberdrola, qui deviendrait un professionnel, sont clairs sur le fait que ces propositions de changements qu’ils souhaitent faire réaliser de la part du syndicat pour ce nouvel accord ne sont viables que dans un scénario de ligue professionnelle.

Et toute cette situation suscite énormément d’inquiétude chez les joueurs qui attendent et attendent le moment. Mais quoi, au cas où vous ne verriez aucune réaction dans les prochaines semaines, ils pourraient envisager de prendre des mesures pour réclamer cette ligue professionnelle.