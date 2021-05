05/11/2021 à 11:00 CEST

Le football féminin sera professionnel la saison prochaine 2020-2021 suivant ainsi la feuille de route fixée par l’ancienne secrétaire d’État aux Sports, Irene Lozano. Si tout est déjà conçu pour “La Liga Ellas”, supervisé par le CSD et exploité commercialement par une société externe, il existe encore une procédure pour faire de cette professionnalisation une réalité. Et ce n’est autre que sa reconnaissance par le conseil d’administration du CSD Quelque chose qui, d’après ce que ce journal a appris, pourrait déjà se produire cette semaine.

Parce que ce saut du football féminin au professionnalisme est l’un des premiers objectifs que le directeur général de la CSD s’est fixé, Albert Soler, qui a pris ses fonctions mercredi dernier. Pour l’ancien directeur du Fútbol Club Barcelona, ​​c’est un engagement qui a déjà été pris et le CSD va accélérer les procédures pour sa confirmation en tant que ligue professionnelle et que «La Liga Ellas & rdquor; la prochaine saison 2021 dans des conditions égales de football professionnel et de basket-ball.

Établir un règlement, des statuts ou nommer un président

Cette reconnaissance et cette approbation imminentes par le CSD nous permettront d’avancer sur toutes les questions à résoudre dans cette nouvelle compétition qui de 2021 à 2024 est supervisée par l’institution sportive de l’État elle-même. Et il est essentiel de pouvoir clore de nombreuses questions inhérentes à sa professionnalisation comme la création de la Ligue avec ses statuts, son règlement général, l’élection du président ou de la commission déléguée qui devra régir la future ligue professionnelle.

Comme il sera également nécessaire de conclure l’accord de coordination avec la RFEF pour le développement de la compétition ou du matériel d’arbitrage ou pour tout le développement commercial qui, comme le CSD l’a lui-même annoncé; Ce sera entre les mains d’une entreprise externe. Et cela inclut le contrat audiovisuel que 13 des 18 équipes actuelles ont avec Mediapro. Mais c’est surtout pour les joueuses et la convention collective féminine en vigueur depuis février 2020. La première de l’histoire du football féminin espagnol.

Clé dans la renégociation de la convention collective

Reconnaissance en tant que ligue professionnelle qui sera également essentielle dans la renégociation de la convention collective des femmes qui est dénoncé par l’AFE. Mais pour changer cela, il faut que la ligue féminine soit professionnelle. Des changements qui passent par la modification du salaire minimum actuel de 16 000 euros à 75% de partialité, la prime d’ancienneté, la conciliation familiale et maternité, le droit à l’image, les risques professionnels ou la clause d’indemnisation.

Les clubs de l’actuelle Primera Iberdrola, qui deviendrait un professionnel, sont clairs sur le fait que ces propositions de changements qu’ils souhaitent faire réaliser de la part du syndicat pour ce nouvel accord ne sont viables que dans un scénario de ligue professionnelle. Et toute cette situation suscite énormément d’inquiétude chez les joueurs qui attendent et attendent le moment. Mais qu’en cas de ne voir aucune réaction sur la question dans les semaines à venir, ils pourraient envisager de prendre une sorte d’action pour revendiquer cette ligue professionnelle.