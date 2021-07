Le football français au bord de la faillite

15/07/2021 à 13:18 CEST

Les clubs de football français sont dans une situation économique grave en raison de la pandémie, avec des pertes d’exploitation de 1 400 millions d’euros la saison dernière, ce qui suscite des inquiétudes quant aux faillites d’entités, a indiqué à L’Equipe sport le responsable du contrôle financier de cette société.

Ces pertes s’ajoutent aux chiffres rouges de 1,2 milliard de la saison précédente, ajoute-t-il. Jean-Marc Mickeler, président de la Direction nationale du contrôle de gestion (DGCC), dans une interview publiée aujourd’hui par le journal sportif.

Ces pertes se répartissent principalement en droits de télévision (400 millions) et en transferts (300 millions), en plus des abonnements et des billets et des parrainages, détaille-t-il.

Le résultat est que les équipes ont une dette accumulée qui dépasse le milliard d’euros, soit plus du double de celle d’il y a deux ans, ajoute-t-il. Mickelar, qui prévient que “le pire est encore à venir”.

Il prévient que si les 330 millions convenus avec Canal+ pour la retransmission de deux jeux par jour n’arrivent pas (il y a des problèmes avec le canal de paiement) et que la baisse des fonds propres se poursuit, “des faillites ne sont pas à exclure”.

Il explique qu’il y a des actionnaires qui sont arrivés “au bout de leur capacité à boucher les trous économiques” des clubs.

Un footballeur français historique, les Girondins de Bordeaux, est pour l’heure sauvé de la faillite, après l’accord de reprise par l’ancien propriétaire de Lille, l’homme d’affaires Gérard lopez.

Cependant, le président de la DGCC souligne que Bordeaux, et la plupart des autres clubs de football du pays, doivent subir une opération chirurgicale majeure pour transformer leur modèle économique.

“Les équipes doivent réduire leur masse salariale”, dit-il, et rappelle que sept équipes de première division ont plus de 40 joueurs sous contrat, ce qui “n’a pas de sens”.

Les équipes françaises se sont traditionnellement tournées vers les transferts pour équilibrer leurs scores, mais la pandémie a laissé aux équipes d’autres ligues majeures beaucoup moins d’argent à investir dans les transferts.