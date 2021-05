Le football revient à la maison avec 21000 fans heureux de retour au stade de Wembley pour regarder Chelsea vs Leicester City en finale de la FA Cup

C’est le dernier jour de la FA Cup et cette année, la finale de la plus ancienne compétition de football du monde a été rendue encore plus douce, lorsque les fans sont revenus au stade de Wembley.

Pour la première fois en plus d’un an, après 12 mois étranges et difficiles pour tant de gens, les supporters de Chelsea et de Leicester City ont emballé Wembley Way en prévision de regarder le football en direct.

.

Leicester City espère être chanceux pour la cinquième fois en FA Cup après quatre dernières défaites finales de son histoire.

C’est une journée historique pour le sport, car 21000 supporters au total seront assis à Wembley pour regarder les Blues de Thomas Tuchel et les Foxes de Brendan Rodgers se battre pour le célèbre trophée de la 140e finale de la FA Cup.

Comme 139 avant lui, les fans de tous les clubs – pas seulement les deux en action – seront à l’écoute.

Mais, contrairement à ces matchs précédents, il y aura un sentiment de fête commun pour les fans qui, bien qu’ils ne soient pas émotionnellement investis dans le résultat, auront beaucoup d’émotion à voir des clochards reculer en prévision de leur propre retour.

Les téléspectateurs à la maison seront probablement également reconnaissants d’entendre les réactions authentiques de la foule dans les gradins après des mois de bruit de foule synthétique.

Il n’y a rien de tel que le son de milliers de supporters de football applaudissant et chantant d’une seule voix. C’est celui que nous avons manqué et c’est celui que nous sommes ravis de retrouver.

Avant le match, les écrans de télévision étaient inondés d’images de fans heureux se dirigeant vers la maison du football.

Les gobelets en aluminium étaient en force, avec des banderoles, des écharpes, des chapeaux idiots, des visages peints et de nombreuses bières exposées alors que les supporters profitaient d’un rare moment de normalité.

Mais, bien sûr, une finale de la FA Cup n’est pas une occasion normale ou ordinaire pour tous les fans de football, et la pandémie de coronavirus a fait du match de cette année une occasion assez extraordinaire.

Des milliers de fans sont revenus à Wembley

Il y avait même des masques COVID sur le thème des clubs dans la foule

Et la Fédération de football a veillé à ce que le match de samedi rende hommage à ceux qui ont connu l’année la plus difficile – les travailleurs clés qui ont combattu le COVID-19 en première ligne.

La chorale du NHS s’est produite dans un moment émouvant sur le terrain avant le coup d’envoi et des officiers des forces armées de l’armée, de la marine et de l’aviation étaient présents.

Il y a juste quelque chose à propos de la dernière journée de la FA Cup, mais l’édition 2021 restera dans les mémoires comme le jour où les fans de football sont rentrés chez eux.

