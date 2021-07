Le football revient à la maison dans un nouveau monde depuis son départ en 1966, mais la gloire de l’Euro 2020 capturerait le même esprit pour l’Angleterre

in

La date est le 3 septembre 2021.

Cinquante-quatre jours se sont écoulés sans une seule goutte de pluie.

.

Le bus n ° 9 reste bloqué et les fans anglais vivent à l’intérieur

Les adultes adultes ont Atomic Kitten comme alarme, mais personne n’est allé travailler depuis que le gouvernement a imposé un jour férié indéfini.

Bukayo Saka est toujours porté disparu, vu pour la dernière fois en juillet, laissant Wembley sur une licorne gonflable.

Comme le fils prodigue, le football pourrait rentrer chez lui dimanche après des décennies de gaspillage.

Fidèle au conte biblique, les pintes voleront, Rob Beckett mangera KFC et Sweet Caroline sonnera dans les rues d’Angleterre.

.

Nous vous présentons : l’image durable de l’Euro 2020

Mais la popularité de Neil Diamond est à peu près la seule chose que le football reconnaîtra quand il rentrera à la maison.

Ou s’il aime les Rolling Stones, ils jouent toujours aussi.

Sinon, l’Angleterre est un endroit différent d’il y a 55 ans, lorsque les Trois Lions ont remporté la Coupe du monde.

Joué à la télévision en noir et blanc, alors que les humains n’avaient pas encore atteint la lune et qu’un abonnement de saison à Manchester United coûtait 8,50 £, Sir Geoff Hurst a marqué un triplé et Martin Peters a attrapé l’autre alors que l’Angleterre surmontait un égaliseur de dernière minute à battre Allemagne de l’Ouest 4-2 en prolongation à Wembley.

.

L’Angleterre n’a jamais remporté de tournoi majeur à la télévision couleur

Cette fois, alors que l’Angleterre affronte l’Italie dans un stade plus brillant au même endroit, essayant de remporter l’Euro 2021, nous pouvons garantir une chose : il n’y aura pas de doute sur le fait que le ballon ait franchi la ligne.

Ou, en effet, si l’orteil de quelqu’un est hors-jeu.

Le football ne reconnaîtra pas le jeu qu’il trouve quand il rentre à la maison.

On peut même se demander pourquoi nous l’avons autant trafiqué sans rien améliorer, et pourquoi les joueurs passent autant de temps sur le terrain.

.

Les choses étaient un peu différentes avant la finale du 30 juillet 1966

.

Pourquoi tout ce bruit, Bobby ?

Mais certaines choses vont mieux, et il y a des raisons pour que les héros anglais de 1966 envient cette époque.

Aussi fou que cela puisse paraître, toute cette histoire de fièvre du football à l’échelle nationale ne s’est vraiment produite qu’en finale de 66.

Et même alors, la couverture du match n’occupait que trois des huit colonnes sur une seule page du Daily Telegraph ce jour-là.

Ce dimanche sera considéré comme l’un des plus grands jours de l’histoire du sport anglais, alors que le matin de la finale de 66, Nobby Stiles assistait à la messe, tandis que Sir Bobby et Ray Wilson faisaient du shopping.

.

Une tache de cricket était une tradition pour le lot ’66

Plus tôt dans la semaine, après que l’Angleterre ait battu le Portugal en demi-finale, le manager Sir Alf Ramsey les a limités à deux pintes de célébration, à la suite d’un excès d’indulgence plus tôt dans le tournoi.

Nous ne pouvons qu’imaginer ce que le nutritionniste de Harry Kane en ferait.

« Gentleman », s’est un jour rappelé Stiles en disant que le patron légendaire. « Félicitations pour cette belle performance et pour avoir atteint la finale.

« Ce soir, vous pouvez avoir deux pintes – et je veux dire deux pintes.

.

La finale était si importante que les joueurs anglais n’avaient droit qu’à deux pintes à l’avance

“Pas comme samedi dernier après le match contre l’Argentine quand certains d’entre vous étaient ratés.

« Pas ce soir, messieurs. Juste deux pintes parce que samedi tu vas gagner la Coupe du monde.

“Et quand vous le ferez, je veillerai à ce que vous soyez en permanence p******.”

Il est difficile d’imaginer Bobby Moore et Jack Charlton s’amuser sur des licornes gonflables dans les installations ultramodernes de St George.

.

Nous avons le sentiment qu’ils étaient meilleurs au golf

Plutôt que le volley-ball aquatique, le lot ’66 a préféré une partie de cricket ou de golf après l’entraînement, et a maintenu cette tradition la veille de la finale, ainsi qu’une sortie au cinéma.

Ne laissez aucun d’entre eux voir la tentative de Saka de faire un swing de golf.

Le joueur de 19 ans et ses coéquipiers sont, à juste titre, des héros nationaux et des noms familiers, qui seront bientôt voués à la vie, à la fois en gloire et en richesse, grâce au football.

Tous les joueurs de 66 ont reçu pour gagner la Coupe du monde était de 1 000 £ chacun et un défilé impromptu sur Edgware Road suivi d’un repas discret au Royal Garden Hotel de Kensington.

.

Si seulement ils savaient combien de temps il faudrait avant que nous puissions à nouveau faire la fête

Trois d’entre eux – le manager Alf Ramsey, le joueur vedette Bobby Charlton et le héros du triplé Hurst – ont été élevés au rang de chevalier, mais l’histoire ne s’est pas aussi bien souvenue des autres.

Les scènes si l’Angleterre gagne dimanche éclipseront ce que ces gars ont obtenu en 66, même si, et ne le dites pas trop fort, c’est un peu moins important.

Mais quand on chante le retour du football à la maison, il ne s’agit pas de la taille du trophée, ni de l’endroit où il est né, ni du chien qui a trouvé le Jules Rimet.

C’est retrouver un sentiment perdu d’unité et de fierté. Plus de « quand est de retour la Premier League » pendant la trêve internationale. Se souvenir de la joie que l’équipe de football d’Angleterre peut apporter à une nation entière – ou en faire l’expérience pour la première fois.

.

Voici à quoi ressemble le football moderne – et nous l’aimons tout de même

Le genre qui fait pleurer de joie les enfants quand ils reçoivent le maillot de leur héros, ou qui fait crier Atomic Kitten sans honte aux fans de football endurcis.

Cela ne se ressemble pas, mais peu importe ce qui se passe dimanche, Gareth Southgate et sa classe de 2021 ont trouvé le football.

Et ils l’ont déjà ramené à la maison.