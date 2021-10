Le football universitaire choisit contre la propagation, semaine 7 : la Géorgie couvrira-t-elle ?

Bienvenue dans Before The Snap, la série de football universitaire de For The Win où nous décomposerons les intrigues tendances du sport, examinerons les plus gros affrontements de chaque semaine et suivrons les courses des éliminatoires du football universitaire et du trophée Heisman.

Avant la semaine 7 de cette folle saison de football universitaire, Before The Snap a été rejoint par la rédactrice en chef de BetFTW, Caroline Darney, pour quelques choix contre la propagation dans certains des meilleurs matchs de cette semaine.

Et, surtout après la folie de la semaine 6, la photo du football universitaire cette année est loin de ce à quoi nous nous attendions. La Géorgie est invaincue et n ° 1 du pays, Cincinnati est mieux classée qu’une défaite en Alabama, le Big Ten compte cinq équipes classées dans le top 10 et Clemson à deux défaites n’est même pas classé dans le sondage AP. Alors, qui sait à quoi ressemblera la photo des éliminatoires du football universitaire dans quelques semaines?

Ce que nous savons, c’est qu’en ce qui concerne les lignes et les over-unders pour la semaine 7, le potentiel de quelques équipes a peut-être été surestimé, nous offrant des choix confiants contre l’écart. Décomposons-le avec toutes les informations de paris par Tipico Sportsbook à partir de mercredi.

N°11 Kentucky contre N°1 Géorgie (-22,5)

Lorsque: Samedi 16 octobre, 15 h 30 HE

Où: Stade de Sanford, Athènes, Géorgie

Canaliser: SCS

O/U : 44,5

En tant qu’équipe n ° 1 du pays, la Géorgie possède également la meilleure défense, qui n’accorde que 201,2 verges et 5,5 points par match. Et bien qu’il soit certainement possible que les Bulldogs écrasent les Wildcats, le Kentucky mérite un peu plus de crédit pour avoir été 6-0 à ce stade avec une victoire sur la Floride plus tôt en octobre. Nous prévoyons que la Géorgie battra le Kentucky, mais pas plus de trois touchés.

N°10 Michigan State (-4,5) à Indiana

Lorsque: Samedi 16 octobre, midi HE

Où: Stade commémoratif, Bloomington, Indiana

Canaliser: FS1

O/U : 48,5

L’État du Michigan a tendance à avoir des problèmes avec des équipes Big Ten apparemment inoffensives, comme l’Indiana, qui a battu les Spartans 24-0 la saison dernière. Maintenant, les deux équipes ont une apparence et un jeu très différents cette année, mais nous ne sommes pas dupes du classement parmi les 10 premiers de l’État du Michigan. La meilleure victoire des Spartans cette saison a été contre une mauvaise équipe de Miami, et leur défense accorde toujours 420,5 verges par match. Nous pensons que l’Indiana réussit la surprise ou que l’État du Michigan sauve sa saison invaincue avec un score en retard.

TCU au n°4 de l’Oklahoma (-13,5)

Lorsque: Samedi 16 octobre, 19 h 30 HE

Où: Memorial Stadium, Norman, Oklahoma

Canaliser: abc

O/U : 65,5

L’Oklahoma étant favorisé par près de deux touchés semble être un peu exagéré ici. À l’exception de la victoire obscène de 76-0 des Sooners contre Western Carolina, ils ont remporté tous leurs autres matchs avec pas plus de sept points. Mis à part cette victoire déséquilibrée, l’Oklahoma a remporté ses autres matchs avec 28 points au total avec une marge de victoire moyenne de 5,6. De plus, c’est dans une situation délicate avec une bataille de quart-arrière entre le partant d’origine Spencer Rattler et Caleb Williams, qui a remplacé Rattler contre le Texas la semaine dernière et a mené l’équipe à la victoire. Si l’Oklahoma gagne, ce ne sera pas par près de deux touchés, mais TCU pourrait voler une victoire ici.

Pitt (-4,5) à Virginia Tech

Lorsque: Samedi 16 octobre, 15 h 30 HE

Où: Stade Lane, Blacksburg, Virginie

Canaliser: ESPN2

O/U : 57,5

Il s’agit d’un jeu crucial dans la course côtière de l’ACC – restez avec nous ici ! – et il est difficile de prédire ce que nous allons voir. Virginia Tech avait Notre Dame dans les cordes jusqu’à ce qu’un placement tardif amène les Fighting Irish à une victoire, et Pitt a perdu contre Western Michigan pour ouvrir la saison et n’a que deux matchs contre la compétition P5. Mais le quart-arrière de Pitt, Kenny Pickett, est toujours l’un des meilleurs de la conférence, nous prévoyons donc une victoire des Panthers, mais peut-être par un simple placement.

