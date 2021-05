Le footballeur de l’année FWA, Ruben Dias, a corrigé le “ point aveugle ” du transfert de Pep Guardiola, amélioré ses coéquipiers de City et battu la star de Liverpool, Virgil van Dijk

«C’est un transfert qui doit fonctionner pour Manchester City.»

Heureusement pour Pep Guardiola et City, Ruben Dias n’a été rien de moins que l’énorme succès que Jamie Carragher a déclaré qu’il devait être et maintenant il a été nommé footballeur de l’année de la Football Writers ‘Association.

GETTY

City a payé 62 millions de livres sterling à Benfica pour signer Dias l’été dernier, mais il valait chaque centime

FWA

Il n’est que la troisième personne à remporter le prix FWA lors de sa première saison

“Je regarde Ruben Dias qui arrive et il y a beaucoup en jeu”, a poursuivi Carragher à propos de la signature du record du club, arrivé l’été dernier.

«Je pense que s’il n’est pas un énorme succès, je ne pense pas que Manchester City puisse gagner la ligue.

«Je ne vois pas Pep Guardiola rester à City la saison prochaine, certainement s’ils ne gagnent pas le championnat. S’ils gagnent la ligue, il pourrait signer un nouveau contrat.

«C’est aussi ma grande peur pour Manchester City, ce projet Pep. C’est le gars qui remplace Vincent Kompany. Mais si cela ne fonctionne pas, je pense que c’est peut-être la fin du projet Pep.

City a depuis remporté la Premier League et la Carabao Cup et affrontera Chelsea en finale de la Ligue des champions le 29 mai.

Le “ projet Pep ” devrait également se poursuivre avec Guardiola prolongeant son séjour au stade Etihad jusqu’en 2023.

. – .

Guardiola doit énormément à Dias pour le succès de City cette saison

Les soupçons de Carragher étaient peut-être loin du compte, mais il a entamé une conversation importante concernant le mauvais bilan de Guardiola avec la signature des arrières centraux, le qualifiant de “ point aveugle ”.

Ne pas s’attaquer à ses angles morts ne fait pas de Guardiola un mauvais manager, mais cela a vraiment culminé la saison dernière, City concédant le deuxième plus grand nombre de buts (35) en saison de Premier League depuis qu’il a pris le relais.

L’angle mort de Pep

Barcelone

Hérité: Carles Puyol, Rafael Marquez

Signé: Gerard Pique (5 M £), Martin Caceres (13 M £), Dmitriy Chygrynskiy (22 M £)

Bayern Munich

Hérité: Jerome Boateng, Dante

Signé: Medhi Benatia (21 M £)

Manchester City

Hérité: Vincent Kompany, Nicolas Otamendi

Signé: John Stones (50 M £), Aymeric Laporte (57 M £), Nathan Ake (41 M £)

Ce terme, ils se vantent confortablement de la défense la plus méchante de la division, concédant 32 buts en 37 matches de championnat. et Dias s’est montré coupé d’un tissu différent des autres signatures d’arrière central par Guardiola.

En fait, il éclipse également les grands défenseurs des autres équipes, aidant City à gagner plus de matchs et plus de points que le colosse de Liverpool Virgil van Dijk lors de ses 31 premiers matches de Premier League avec l’équipe d’Anfield.

. – .

Vous faites certainement quelque chose de bien si vous avez de meilleures statistiques que Van Dijk

Dias contre Van Dijk

Ruben Dias 31 premiers matchs PL pour Man City

Victoires: 22

Nuls: 5

Pertes: 4

Buts encaissés: 21

Points: 71

Virgil van Dijk 31 premiers matchs du PL pour Liverpool

Victoires: 21

Nuls: 7

Pertes: 3

Buts encaissés: 17

Points: 70

Rien de tout cela ne sera une surprise pour le coéquipier de Dias au Portugal, Jose Fonte, qui l’a qualifié de “ meilleur joueur ” et de “ leader ” peu de temps avant de signer pour City.

Fonte a déclaré à talkSPORT: «Pour moi, c’est une excellente acquisition pour Manchester City. Ils ont un joueur de haut niveau, qui veut aller de mieux en mieux et c’est très important.

«Il est humble. Il est très, très habile avec le ballon à ses pieds. Il a une bonne passe entre les lignes. Il lit bien le jeu, il attaque bien le ballon en l’air. Il est fort dans les duels.

«Ils deviennent un très bon joueur. Je ne doute pas qu’il soit prêt; il joue au plus haut niveau depuis deux, trois ans. Il commence également tous les matchs de l’équipe nationale. Il a un corps jeune, mais un esprit plus âgé.

. – .

Fonte et Dias ont commencé la défense ensemble alors que le Portugal battait les Pays-Bas pour remporter la Ligue des Nations en 2019

«Comme je l’ai dit, c’est un garçon qui travaille dur, il est toujours au gymnase pour aller mieux. Il s’occupe de ce qu’il mange, il est très, très bavard.

«Il aime communiquer, c’est une chose que j’aime chez lui. Il parle beaucoup. Il donne des instructions, il commande de l’arrière et c’est très important pour un défenseur. Il est donc déjà un leader.

Et c’est ce leadership qui a été la clé du succès de Man City cette saison. Cela a également eu un impact énorme sur les coéquipiers de Dias, à savoir John Stones.

Stones est un joueur qui renaît cette saison et a développé un excellent rapport avec Dias, à tel point qu’Aymeric Laporte ne peut pas obtenir un match à Man City. La paire possède des statistiques vraiment impressionnantes lorsqu’elle joue ensemble.

.

Dias and Stones est-il le prochain grand duo d’arrière central de la Premier League?

Partenariat Ruben Dias et John Stones

* En Premier League

Avec des pierres / Dias

Joué: 18

Gagné: 15

Dessiné: 1

Perdu: 2

Buts moyens pour: 2,3

Buts contre en moyenne: 0,5

Pourcentage de victoires: 83,3%

Points par match: 2,6

Sans pierres / Dias

Joué: 19

Gagné: 11

Dessiné: 4

Perdu: 4

Buts moyens pour: 1,9

Buts contre en moyenne: 1,2

Pourcentage de victoires: 57,9%

Points par match: 1,9

Dias et Stones étaient sans doute à leur meilleur lors de la victoire en demi-finale de la Coupe Carabao de Man City contre Manchester United, une égalité où les Red Devils n’ont pas été laissés pour compte lors de l’attaque. Cela a incité des comparaisons avec Nemanja Vidic et Rio Ferdinand pour le nouveau couple d’arrière central de City.

Trevor Sinclair a déclaré à talkSPORT: «Je pense que Manchester City a maintenant deux façons de jouer.

«Si vous regardez la possession contre certaines équipes, ce n’est plus ce que c’était. Ils ont un jeu basé sur la possession où ils dictent et entrent dans le dernier tiers, mais aussi s’ils ne sont pas satisfaits de cela, ils resteront assis.

«Parce qu’ils sont si confiants avec John Stones et Ruben Dias, ils vont s’asseoir et comme nous l’avons vu au cours de ces 15 minutes à Chelsea, ils vous frapperont à la pause. Ils ont de la vitesse et si vous leur donnez un demi-terrain pour travailler, ils iront vous détruire.

Peuvent-ils être aussi bons que Vidic et Ferdinand? Dias, 23 ans et Stones, 26 ans, ont de nombreuses années devant eux

À propos du partenariat Stones / Dias, Sinclair a ajouté: «Cela a été exceptionnel. Cela me rappelle un peu le moment où Vidic et Rio étaient ensemble – l’un d’eux faisait un blocage et ils se mettaient cinq à cinq.

«Il semble juste qu’ils ont ce genre de relation et de chimie où ils se respectent.»

À ce stade, il est impossible de dire si Dias et Stones seront aussi bons que les légendes de Man United à long terme, mais l’argument de Sinclair sur le fait que Dias donne à City plus d’une façon de jouer est intéressant.

Nous avons vu un bon mélange de broyage des résultats et d’éloignement des adversaires des hommes de Guardiola.

Et City ne peut plus être victime d’intimidation à l’arrière avec Dias dans les parages.

. – .

Dias a été l’un des meilleurs joueurs de la Premier League cette saison et cela se reflète dans le prix FWA

“Faire entrer Dias dans l’équipe a tout changé”, a déclaré l’ancien skipper de City Dunne à mancity.com.

«Le leadership et la confiance qu’il répand a changé les perspectives – pour moi, c’est la grande différence.

«En termes de mentalité, nous pensons maintenant que nous ne concéderons pas, il y a très peu d’erreurs individuelles.

«Dias permet aux gens de s’organiser et de se mettre sur la défensive, certainement pour les grands matchs, vous avez besoin de quelqu’un comme ça qui puisse contrôler la ligne de fond.

«Ce qu’il a fait cette saison a été exceptionnel. Nous parlons de la gloire et du beau football, mais ce qu’il nous a donné en tant que défenseur a été exceptionnel.

Et lorsque la finale de la Ligue des champions se déroulera, la saison pourrait être encore meilleure.