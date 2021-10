Le footballeur de Man City Benjamin Mendy a refusé la libération sous caution pour des allégations de viol

Benjamin Mendy est accusé d’avoir violé deux femmes et agressé sexuellement une troisième (Photo: AP)

Le footballeur de Manchester City Benjamin Mendy s’est de nouveau vu refuser la libération sous caution avant son procès, accusé d’avoir violé deux femmes et agressé sexuellement une troisième.

Mendy, 27 ans, qui est en détention depuis sept semaines depuis son arrestation fin août, est en détention provisoire au HMP Altcourse à Liverpool et n’était pas présent en personne pour l’enquête sur le cautionnement à Chester Crown Court.

La presse a été exclue de l’audience de 50 minutes devant le juge Patrick Thompson, mais le résultat de la demande de mise en liberté sous caution a été transmis après l’audience par un fonctionnaire du tribunal.

Mendy avait déjà déposé deux demandes de mise en liberté sous caution, qui avaient été refusées.

Il a été inculpé le 26 août de trois chefs de viol liés à un incident présumé en octobre 2020 et d’agression sexuelle sur une femme début janvier de cette année. Il est également accusé d’avoir violé une femme en août.

Les attaques présumées, contre trois femmes différentes, dont une de moins de 18 ans, se seraient produites à son domicile à Prestbury, dans le Cheshire.

Mendy lors du match de Premier League entre Tottenham Hotspur et Manchester City au Tottenham Hotspur Stadium le 15 août 2021 à Londres (Photo: .)

L’arrière gauche Mendy joue pour Manchester City depuis 2017, date à laquelle il a rejoint Monaco pour 52 millions de livres sterling.

Il a été suspendu par le club après avoir été inculpé par la police, en attendant une enquête.

Le coaccusé de Mendy, Louis Saha Matturie, 40 ans, d’Eccles, dans le Grand Manchester, est inculpé de quatre chefs de viol

Les accusations concernent trois plaignants âgés de plus de 16 ans et auraient eu lieu entre avril 2021 et août 2021.

Matturie est également en garde à vue.

Les deux hommes devraient être jugés le 24 janvier 2022.

