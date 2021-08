Le footballeur Lionel Messi gagnera une partie de son salaire en crypto Crypto new media

Lionel Messi, le célèbre footballeur, est devenu le dernier athlète à accepter au moins une partie de son salaire en crypto-monnaie.

Messi a signé un contrat de deux ans pour rejoindre l’équipe de France du Paris Saint-Germain. Il existe également une clause qui pourrait potentiellement voir son contrat prolongé de 12 mois supplémentaires. On estime qu’il gagnera entre 25 et 35 millions de dollars en étant l’un des nouveaux botteurs de l’équipe.

Mais le vrai facteur décisif derrière cette histoire est que la moitié de cet argent sera distribuée sous la forme de ce que l’on appelle les « jetons PSG ». Les détenteurs de ces jetons ont leur mot à dire dans les futures décisions et manœuvres concernant l’équipe. Ainsi, Messi aura probablement un rôle de premier plan dans la façon dont l’avenir de l’organisation du PSG se déroulera.

Ce n’est pas la première fois qu’un joueur de sport est ouvert aux paiements en bitcoins ou en crypto pour s’engager avec d’autres sur le terrain. Plusieurs joueurs de football, par exemple, ont soit signé des accords de parrainage qui leur rapportent des fonds cryptographiques, tandis que d’autres ont carrément échangé une partie de la monnaie fiduciaire qu’ils ont gagnée grâce à leurs salaires en BTC.

Le plus grand exemple de cela est sans doute Russell Okung, un ancien joueur des Panthers de la Caroline. Okung aurait gagné jusqu’à 13 millions de dollars chaque année en affrontant ses adversaires sur le terrain, bien qu’environ 6,5 millions de dollars – environ la moitié du chiffre d’origine – aient été transférés en bitcoin.

Dans un communiqué de presse, Okung a mentionné que posséder du bitcoin ne consistait pas seulement à engranger des richesses ; il s’agissait d’obtenir la puissance financière et la stabilité. Il a déclaré:

L’argent est plus qu’une monnaie ; c’est le pouvoir. La façon dont l’argent est géré de la création à la diffusion fait partie de ce pouvoir. Être payé en bitcoin est la première étape pour se retirer de l’économie corrompue et manipulée dans laquelle nous vivons tous. Les fans de Bitcoin ne perturbent pas seulement le statu quo ; nous réclamons un pouvoir qui nous appartient à juste titre. PAY ME IN BITCOIN devient aujourd’hui une réalité grâce à Strike et au front office des Panthers. C’est la reconnaissance d’une nouvelle voie, d’un nouveau chemin et d’un nouvel avenir qui reconnaît la diversité dans la finance et la reconquête d’un véritable contrôle financier.