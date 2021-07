Le forfait sans fil le plus cher d’AT&T offre enfin des données illimitées

Lorsqu’il s’agit de forfaits de données sans fil, « illimité » ne signifie pas toujours vraiment illimité. Habituellement, quel que soit le montant que vous payez pour votre forfait, l’opérateur limitera vos données à un moment donné. Mais, dans une tournure choquante des événements, AT&T rompt avec la tradition et offre des données vraiment illimitées. Lundi, AT&T a révélé qu’il réorganisait son plan Unlimited Elite. Le changement le plus important est que les abonnés Unlimited Elite ne seront plus limités en fonction de la quantité de données qu’ils utilisent. Peu importe combien ils utilisent leurs téléphones, les vitesses resteront les mêmes.

La meilleure chose à propos de cette mise à niveau est qu’elle est gratuite pour tous les abonnés actuels et futurs. Le plan Unlimited Elite coûte 85 $ par mois pour une ligne, et ce sera toujours vrai après qu’AT&T ait mis en œuvre tous les grands changements. Les données illimitées s’appliquent également à la 5G et à la 4G LTE, car le forfait comprend les deux.

Meilleure offre du jour Obtenez des prises intelligentes Alexa avec plus de 11 000 avis 5 étoiles pour 4,87 $ chacun avec le code promo 3591TPTU ! Prix ​​catalogue : 26,99 $ Prix : 19,49 $ Vous économisez : 7,50 $ (28%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenantCode coupon : 3591TPTU Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Autres avantages du plan Elite Unlimited d’AT&T

En plus des données non étranglées, AT&T augmente également l’allocation de données hotspot de 30 Go à 40 Go. Malheureusement, les données de point d’accès illimitées sont toujours une chimère, mais ces 10 Go supplémentaires ne vous coûteront rien. En outre, vous pouvez désormais utiliser vos données illimitées pour regarder des vidéos 4K sur votre téléphone. Cela devrait aller bien avec l’abonnement gratuit à HBO Max fourni avec le forfait Unlimited Elite.

« Nous écoutons nos clients, les apprécions et souhaitons leur permettre de tirer le meilleur parti de leurs forfaits sans fil. Avec ces améliorations Unlimited Elite, nous simplifions les choses en ajoutant automatiquement ces améliorations pour tous nos clients Elite – ils n’ont rien à faire », a déclaré Jennifer Van Buskirk, vice-présidente principale du marketing sans fil, AT&T. « C’est sans tracas pour nos clients, car nous continuons à ajouter de la valeur et à simplifier l’expérience sans fil. »

Meilleure offre du jour Obtenez des prises intelligentes Alexa avec plus de 11 000 avis 5 étoiles pour 4,87 $ chacun avec le code promo 3591TPTU ! Prix ​​catalogue : 26,99 $ Prix : 19,49 $ Vous économisez : 7,50 $ (28%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenantCode coupon : 3591TPTU Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission