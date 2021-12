Le forfait « Siri » d’Apple Music est maintenant disponible

14/12/2021 à 13:42 CET

Apple a publié ses dernières mises à jour iPhone et iPad. L’une des fonctionnalités les plus notables qu’Apple ajoute dans iOS 15.2 et iPadOS 15.2 est le Forfait voix pour Apple Music.

Pour 5 euros par mois, les abonnés peuvent accéder à l’intégralité de la bibliothèque de chansons, de listes de lecture et de stations de radio via Siri. C’est le plus gros avantage de cette nouvelle version, car elle a été annoncée récemment et une mise à niveau dans cette catégorie du service musical d’Apple était très attendue.

Également sur iPhone et iPad, vous pouvez accéder à un rapport de confidentialité de l’application, qui fournit des détails sur les données auxquelles Apple et les applications tierces ont accédé au cours des sept derniers jours.

Le rapport indique la fréquence à laquelle les applications utilisent des services tels que la localisation, les photos, l’appareil photo, le microphone et les contacts, ainsi que leur activité réseau.

Une autre nouveauté est la fonction Digital Legacy d’Apple. Tu peux désigner des contacts qui peuvent accéder à vos informations personnelles et à votre compte iCloud si vous décédez.