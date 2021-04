Le format de qualification Sprint peut être finalisé avant Imola

Le PDG de la Formule 1 Stefano Domenicali espère que les détails des qualifications de sprint pourront être finalisés avant la prochaine course à Imola.

On s’attend à ce que la F1 teste un nouveau format de week-end à trois fins de semaine cette saison, dont le premier sera probablement au Grand Prix de Grande-Bretagne de juillet.

Le format verrait une course de sprint de 100 km se dérouler samedi, ce qui déterminerait la grille du Grand Prix de dimanche. La course du vendredi serait composée d’une seule séance d’essais et d’une qualification de 60 minutes qui établiraient la grille pour la course de sprint. Il est possible qu’une deuxième séance d’entraînement soit organisée le samedi.

Le nouveau format est testé pour ajouter à la valeur de divertissement de la F1, avec des courses plus courtes dans l’espoir d’introduire de nouveaux fans dans le sport d’une manière plus accessible. Cette décision profiterait également aux diffuseurs et aux annonceurs avec un élément concurrentiel du week-end de F1 qui se déroulerait chaque jour de procédure.

Les discussions finales concernant les qualifications de sprint devraient porter sur la façon dont les points seront attribués, les implications financières pour le sport et les équipes, ainsi que les deux autres grands prix qui accueilleront le nouveau format en 2021.

Bien que les changements aient été largement soutenus par les équipes, Domenicali espère qu’une annonce pourra être faite avant le Grand Prix d’Émilie-Romagne le 18 avril à Imola.

S’adressant à La Gazzettta dello Sport, Domenicali a déclaré: «L’expérience de la course de sprint samedi? Nous définissons les derniers détails, l’objectif est de fermer pour le Grand Prix d’Imola. Nous aimerions un week-end beaucoup plus intense avec une heure d’essais libres le vendredi puis des qualifications avec la course de sprint pour définir l’ordre de départ de la vraie course dimanche.

«Nous espérons définir tous les détails pour commencer avec l’expérimentation, qu’en cas de succès, nous verrons comment définir l’année prochaine. Je confirme que ce sera à Silverstone. »