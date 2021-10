Le format F2 et F3 à triple en-tête Axé n’était “pas facile à comprendre” · .

in

Le format d’en-tête à trois en-têtes introduit pour les deux séries de support les plus importantes de la Formule 1 a créé de la confusion, a admis le promoteur de la série après son abandon dans l’année suivant son introduction.

La Formule 2 et la Formule 3 reviendront à leur format familier à double en-tête en 2021, ayant chacune disputé trois courses lors de manches distinctes tout au long de cette année.

Le projet d’organiser les deux séries lors de grands prix séparés cette année, et d’ajouter une autre course de sprint avec une grille partiellement inversée, n’a pas été aussi réussi qu’espéré, a admis le PDG Bruno Michel. En plus du nouveau format compliqué, F2 a eu de longs écarts entre les tours consécutifs. Son prochain tour en Arabie saoudite suivra 10 semaines après l’événement précédent.

« Nous avons mis en place ce nouveau format parce que nous voulions essayer de simplifier les problèmes de coûts car nous savions que 2021 allait être une saison difficile », a expliqué Michel.

« Mais nous avons aussi remarqué qu’il y avait trop de temps entre les courses et qu’en faisant cela, nous perdions un peu de l’excitation. Donc si vous parlez des fans, évidemment il y avait un problème et pour les équipes aussi et pour les pilotes aussi, il y avait trop de temps.

« De plus, le format, qui fonctionnait très bien sur la piste, n’était pas si facile à comprendre. C’est donc une autre chose que nous voulons également simplifier.

Michel et Stefano Domenicali, PDG de la Formule 1, sont impatients de réunir F2 et F3 le même week-end l’année prochaine. Cela ne s’est produit qu’une seule fois cette saison, à Sotchi la semaine dernière, après que la finale de la saison de F3 a dû être déplacée du Circuit des Amériques pour des raisons logistiques.

« Il y a une très forte volonté de tout le monde d’avoir le plus possible toute la pyramide présente sur le même week-end, F1, F2 et F3 », a déclaré Michel. «Cela donne une impulsion très, très forte pour les deux catégories qui deviennent vraiment stratégiques pour le système maintenant.

« Il y aura donc beaucoup d’avantages pour tout le monde à faire cela. Ce ne sera pas sur toutes les courses, mais ce sera sur la plupart des courses que nous aurons F1, F2 et F3 ensemble. »

Le format abandonné en 2021 a reçu des commentaires mitigés de la part des équipes et des pilotes, a déclaré Michel. « Certaines équipes ont dit qu’elles pourraient économiser certains coûts. Certaines équipes ont dit que ce n’était pas si évident car elles n’ont pas vraiment mutualisé les personnels entre les deux catégories.

« Nous avons également entendu les pilotes et certains pilotes étaient très positifs, d’autres étaient un peu plus confus. Nous avons donc pris en considération toutes ces informations pour décider de ce que nous allions faire pour cette saison. »

