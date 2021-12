Le format HDMI s’embrouille : la norme HDMI 2.1a annoncée, pour encore plus de désordre | Industrie

Les normes sont censées faciliter la vie des utilisateurs, mais parfois elles ne font que compliquer encore plus la vie.

On se demande pourquoi il existe un comité de fabricants qui ont l’intention d’unifier les connecteurs image et son, si alors des révisions continues et des mises à jour de firmware sont effectuées qui n’arrivent jamais.

HDMI 2.1 a été approuvé en 2017, en adoptant des nouveautés telles que Résolutions 4K, 8K et 10K jusqu’à 120 Hz, mode automatique à faible latence, HDR dynamique et taux de rafraîchissement variable (VRR) pour les jeux vidéo.

C’est un format qui n’a pas encore été définitivement mis en place (tous les téléviseurs ne le portent pas), et qui pose des problèmes de câble et de compatibilité lors de la connexion d’une console PS5 en 4K et 120 Hz par exemple.

Avec les nouveaux téléviseurs vient une nouvelle connexion : HDMI 2.1. Il est rétrocompatible, mais ajoute de nouvelles fonctions et fonctionnalités.

Vient maintenant HDMI 2.1a, une révision qui ajoute une nouvelle fonctionnalité : Mappage de tons basé sur la source ou SBTM. C’est une nouvelle fonction qui permet au téléviseur ajuster automatiquement les niveaux HDR selon la source de la vidéo.

Jusqu’à présent, notamment dans les jeux vidéo, il fallait régler différents niveaux de luminosité HDR pour chaque jeu, dans ses paramètres.

En théorie, avec HDMI 2.1a, l’appareil le fera automatiquement, analysant le contenu et nous épargnant cette tâche.

HDMI 2.1a sera officiellement dévoilé au CES 2022.

La bonne nouvelle est que Les appareils HDMI 2.1 peuvent être mis à niveau vers HDMI 2.1a avec une mise à jour du firmware. La mauvaise nouvelle, c’est qu’il s’agit d’une fonction optionnelle. Et c’est le gros problème avec HDMI.

Les principales fonctionnalités de HDMI 2.1 ou HDMI 2.1a sont optionnelles. Le fabricant peut ne pas les inclure et continuer à vendre votre appareil comme compatible HDMI 2.1.

Cela a entraîné de nombreux problèmes, car vous achetez peut-être un téléviseur avec HDMI 2.1 en pensant qu’il a un VRR ou 4K à 120 Hz, et ce n’est pas le cas. Et il en va de même pour les câbles.

Et puis il faudra voir Combien de fabricants mettent à niveau leurs appareils de HDMI 2.1 à HDMI 2.1a, et combien le gardent comme un crochet marketing pour vendre leur prochain modèle.

Pire encore : comme l’explique The Verge, quand une nouvelle norme sort, l’ancienne disparaît. Autrement dit, HDMI 2.1 n’existera plus, seulement HDMI 2.1a. Et tous les nouveaux produits peuvent être étiquetés HDMI 2.1a, même s’ils sont 2.0 ou 2.1.

En fin de compte, les acheteurs sont obligés d’apprendre et de vérifier des listes complexes de fonctionnalités avec des noms techniques, que de nombreux vendeurs n’incluent même pas, pour s’assurer qu’une certaine fonctionnalité du format est incluse.

Cela ne semble certainement pas être la manière la plus logique et la plus sensée de gérer une norme.