Le format Sprint Qualifying pour obtenir le feu vert de la F1 Commission aujourd’hui · .

On s’attend à ce que le format de qualification de sprint, longuement débattu, soit approuvé par la Commission F1 aujourd’hui, ouvrant la voie à son introduction à trois manches plus tard cette année.

Pour qu’il se concrétise, le plan doit recueillir au moins 28 voix sur 30. Chaque équipe dispose d’une voix, tandis que la direction de la Formule 1 et la FIA en ont 10 supplémentaires chacune.

Le programme, révélé pour la première fois par . en février, devrait faire l’unanimité. La Formule 1 pense que l’ajout de courses supplémentaires le samedi augmentera l’audience des week-ends de course et tente d’introduire le format sous une forme ou une autre depuis des années.

Mais alors que le PDG de la Formule 1, Stefano Domenicali, a affirmé que le plan avait bénéficié de «bons commentaires de tous», plusieurs pilotes ont publiquement exprimé leur scepticisme à ce sujet. Sebastian Vettel a déclaré que cela «n’avait aucun sens», Sergio Perez a exhorté la F1 à réfléchir attentivement aux expériences «risquées» avec le format du week-end de course et Daniel Ricciardo a déclaré que les courses supplémentaires ne devaient pas diminuer la valeur de gagner des grands prix.

Les pilotes se sont largement alignés à la suite d’une rencontre avec Domenicali lors des essais de pré-saison à Bahreïn, où ils auraient été invités à contenir leurs critiques après avoir fait écho à une proposition similaire l’année dernière. Pierre Gasly a confirmé que la proposition de course de sprint avait été discutée mais a déclaré: «Je ne veux pas être rendu public.»

«Nous avons fait cette réunion pour voir tous ensemble si nous pouvons faire avancer le sport et améliorer le spectacle pour tout le monde et tous les fans, parce que c’est ce que nous voulons tous», a-t-il ajouté. «L’objectif principal est d’améliorer la course. Je pense que tous les pilotes sont unis pour essayer de rapprocher les performances de la voiture, d’améliorer le spectacle.

Les courses de qualification Sprint se dérouleront en trois manches cette année. Les grands prix d’Angleterre, d’Italie et de Sao Paulo devraient être choisis.

Le package de rémunération que les équipes recevront en échange de la mise en danger de leurs voitures de dommages supplémentaires a été un point de friction et pourrait faire l’objet de révisions de dernière minute. Cela ne devrait pas empêcher l’approbation du format. La ratification finale viendra du Conseil mondial du sport automobile, ce qui se fera probablement par vote électronique.

