Le formidable crack de Michael Malone sur ses joueurs : “C’était embarrassant”

Michael Malone Il est apparu lors d’une conférence de presse visiblement contrarié par la performance de son équipe, pépites de Denver, dans le deuxième match de la série contre Soleils de phénix des Playoffs NBA 2021, comme en témoignent ses propos sur ESPN. “Ce soir, nous abandonnons la compétition et c’est la dernière chose qu’un entraîneur veut voir dans son équipe. Ces deux matchs ont été extrêmement décevants et je ne sais pas si je pourrai trouver cinq joueurs capables d’aller là-bas et de partir. la peau. On a joué sans but. , sans urgence, on a laissé les échecs en attaque conditionner notre défense. C’était une prestation honteuse, ils ont joué sans énergie sans passion », a déclaré le sélectionneur.