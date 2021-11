Le formidable craquement d’Uli Hoeness sur des clubs d’Etat comme le PSG et City

11/12/2021 à 13:21 CET

Marc Escola

Dans le Bayern Munich ils n’ont rien à envier à aucune équipe de L’Europe . Peut-être à Real Madrid ou Milan pour les titres obtenus, mais la structure sportive du club bavarois est exemplaire sur tout le continent. Cette semaine, votre président d’honneur Uli houe, a parlé pour un podcast sur la croissance des clubs d’État comme le PSG ou la Manchester City. « Leur merde ne suffit pas, ils n’ont pas de champions« , a claqué le gérant.

La fissure n’est pas restée là, eh bien Hoeness avait plus de mots, surtout pour Nasser Al-Khelaïfi: « Je ne sais pas s’il aime le foot, La différence entre lui et moi ? J’ai travaillé dur pour gagner mon argent et il l’a reçu en cadeau. Nous le mettons à votre disposition et vous n’avez pas besoin de travailler pour cela. Chaque fois qu’un joueur le voudra, il rencontrera son émir », a-t-il déclaré dans un podcast consacré à sa vie.

Il rappelle également que, malgré le soutien financier arabe, ni le PSG ni lui Ville ont réussi à remporter le Ligue des Champions. « Jusqu’à présent, ces deux clubs n’ont rien gagné. Rien du tout », se réjouit-il. Hoeness, qui compte 6 titres de la plus haute compétition. A quoi il ajoute : « Ils vont encore perdre contre nous. Pas toujours, mais de temps en temps. Cela devrait être notre objectif. Et quand on les bat, ça me fait très plaisir », a-t-il déclaré en référence à la finale du Ligue des champions. pandémie, où le Bayern a vaincu le PSG (0-1) dans Lisbonne.

Critique de Paris

« Ce qui se passe actuellement dans Paris il prévoit un an. Ce n’est pas mon univers. Je vois les choses d’un point de vue économique. Je n’y mets pas tout mon argent d’un coup, juste pour être félicité pendant un an ou deux et après moi le déluge », a commenté le président d’honneur des Bavarois, considéré comme l’architecte de la puissance financière actuelle de la Bayern.

Hoeness a terminé sa carrière de joueur à 29 ans en raison d’une blessure au genou et a été lié à Bayern Depuis, où il a été directeur sportif, président, et a même passé quelques années en prison après avoir été condamné pour fraude fiscale. En tout cas, le Bavarois s’est toujours souvenu que l’argent du club bavarois avait été généré en jouant au football et ne provenait pas de cadeaux d’un investisseur étranger.