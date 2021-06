dollars de Milwaukee battre les Brooklyn Nets et forcé le match 7 des demi-finales de l’Est avec Khris Middleton en mode stellaire. La garde du Wisconsin a terminé avec 38 points et de bons pourcentages (11 sur 16 en placement et 5 sur 8 en triples). De plus, il a ajouté 10 rebonds, 5 passes et 5 interceptions. Énorme.

Khris était de l’argent pur ce soir : 38 PTS | 10 CER | 5 AST | 5 STL | 11/16 FG pic.twitter.com/r7SCbwsu0h – Milwaukee Bucks (@Bucks) 18 juin 2021