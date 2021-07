Le formidable record de Pogacar à Luz Ardiden

in

Tadej Pogacar n’a pas seulement condamné le Tour 2021 avec sa deuxième victoire d’étape consécutive sur les rampes de Luz Ardiden, mais le coureur slovène Il a bouclé l’ascension du pic pyrénéen avec un record presque surhumain.Et c’est que le cycliste Emirates a atteint l’objectif avec un temps de 35 minutes et 45 secondes de la base du port. Un nouveau record. Le précédent record était entre les mains de l’Escalor basque Roberto Laiseka, avec 37 minutes et 22 secondes à la hausse de l’édition 2001.

Franck Schleck du Luxembourg a signé 37,28 en 2011, et dans cette même édition de la Grande Boucle, Samu Sánchez a promu Luz Ardiden à 37,37.

Le même timing a été enregistré dans l’édition 1994 par pas moins de Miguel Indurain, Poulnikov et Leblanc, qui est arrivé dans un sprint serré pour la deuxième place, car l’étape a été prise par Richard Virenque mais grimpant plus calmement alors qu’il s’échappait au pied du port.

Lance Armstrong a connu un meilleur moment en 2003, mais comme tous ses records dans la manche française, ils ont été effacé de la carte.

À présent Tadej Pogacar ne se contente pas de gagner des étapes, mais est monté jusqu’à quatre fois sur le podium au sommet des Pyrénées dans une nouvelle démonstration de génie.