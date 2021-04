Le formidable spectacle de Kristaps Porzingis qui relance les Dallas Mavericks

Dans la NBA tout peut changer en un clin d’œil. À peine 24 heures après s’être plaint publiquement de son manque de visibilité au quatrième trimestre contre les Rockets, Kristaps Porzingis a montré tout son potentiel lors d’un match mémorable contre les Milwaukee Bucks, dans lequel Mavericks de Dallas battre 116-101. Avec 26 points, 17 rebonds et 50% de tir depuis le terrain, le Letton a montré qu’il pouvait être ce joueur déstabilisateur nécessaire aux Texans pour continuer à grimper des positions. Ils ne sont plus qu’à un match des Portland Trail Blazers dans la bataille pour être sixième de la Conférence Ouest et éviter le play-in.

