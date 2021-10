Le fort avertissement de l’entraîneur de Caleb Plant à Canelo

Le procès du 6 novembre prochain attire les regards de tous les fans de boxe, alors que ça arrive, Saúl « Canelo » lvarez et Plante de Caleb, poursuit leur camp ardu pour accéder au procès dans les meilleures conditions où ils unifieront les titres, à cet égard, le sélectionneur Justin joueur, a envoyé un avertissement fort au Mexicain.

Plante de Caleb a ouvert son camp aux médias face à son procès avec Canelo le 6 novembre prochain, son entraîneur, Justin Gamber, Il a également donné ses impressions du match et assuré que son élève n’est pas un boxeur qu’il faut sous-estimer.

« Je sais que les gens négligent Caleb. C’est parfait pour nous. Caleb C’est comme moi, parce que toute notre vie, quand quelqu’un nous disait que nous ne pouvions pas faire quelque chose, nous aimions lui prouver qu’il avait tort. Cela nous motive encore plus », a-t-il déclaré.

De même, il a déclaré que l’altercation lors de la conférence de presse a rendu les choses personnelles, par conséquent, il y aura une guerre au milieu du ring.

« J’ai été surpris par ce qui s’est passé lors de la conférence de presse. Si quoi que ce soit, il l’a rendu plus personnel. Ça a toujours été important de le battre, mais maintenant j’ai autre chose sur l’épaule », s’est-il exclamé.

PLANTE SR D’ÊTRE MEILLEURE QUE CANELO

pendant la journée des médias au camp Usine de caleb, le champion IBF, a donné ses arguments avec lesquels il considère qu’il sera capable de vaincre le Canelo, a clairement indiqué qu’il est un meilleur boxeur que son rival.

« » Je pense qu’il y a une poignée de choses dans lesquelles je suis meilleur que Canelo dans l’anneau. Mais le seul moyen de le savoir est de vous connecter le 6 novembre. Peu importe ce que je dis maintenant, les gens ne me croiront pas de toute façon. Je préfère te montrer que te dire », a-t-il expliqué. Plante.

De même, il considère qu’il est important de se concentrer sur le combat de Canelo, par conséquent, il prend le combat au sérieux.

«Je sais que c’est le plus gros combat que j’ai eu jusqu’à présent dans ma carrière, et c’est l’objectif, continuer à avancer. Je veux que chaque combat soit plus grand que le dernier combat. Ce n’est rien que je n’ai pas demandé. Je veux ça et je sens que je suis prêt pour ça.