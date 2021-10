Le fort de Séville, testé contre le meilleur visiteur

29/10/2021 à 18:57 CEST

Séville fait face à un test difficile ce samedi contre Osasuna, le meilleur visiteur de la Liga avec quatre victoires et un nul, celui-ci mercredi dernier au Santiago Bernabéu, même si les Hispaniques tenteront de maintenir leur force à domicile pour continuer au sommet du classement. .

Deux équipes sont mesurées qui, avec leurs nuances, ont très bien commencé la saison, dans un rendez-vous où la condition de la meilleure équipe à domicile que les Navarrais tenteront de maintenir dans le Ramón Sánchez-Pizjuán s’opposera au fait que les joueurs de Séville leurs quatre dates de championnat à domicile comptent comme des triomphes.

Après le 1-1 aigre-doux réalisé à Majorque, comme un but de l’Argentin Lucas Ocampos a été annulé qui aurait signifié la victoire par une main précédente controversée du Brésilien Fernando, à l’équipe de Julen Lopetegui, troisième à 3 points du leader , Real Sociedad Cela ne vaut la peine que de gagner pour ajouter son cinquième match sans défaite -2 victoires en championnat, le match nul en championnat susmentionné et un précédent en Ligue des champions à Lille (France) -.

Avec le duel mardi à Nervión face à Lille à l’horizon, Séville a quelques doutes sur son jeu, qui est souvent prévisible, surtout à l’étranger, bien que le scénario change généralement à la maison, où il est beaucoup plus vertical et incisif, à part le fait qu’il n’a connu qu’une seule défaite jusqu’à présent cette saison.

Alors, vous avez besoin récupérer ce football plus agressif et profond contre un Osasuna très dangereux à domicile et qui a été salué par Lopetegui, qui le considère comme un candidat aux postes européens, pour lesquels il devrait faire quelques changements dans le onze avant l’affrontement imminent et vital de la Ligue des champions contre les Français.

Lopetegui a la perte du central néerlandais Karim Rekik, blessé la semaine dernière à Lille, et les doutes de l’Argentin Papu Gómez et du Marocain Youssef En-Nesyri, absents lors des dernières chutes en raison de problèmes physiques, et compte tenu de la charge de matches qu’il comporte. est probable que réservent les arrières latéraux de départ Jesús Navas et l’Argentin Marcos Acuña donnant entrée à l’Argentin Gonzalo Montiel et le Suédois Augustinsson.

Au milieu de terrain, Fernando continuerait comme un fixe, en principe et le Danois Thomas Delaney pourrait entrer dès le début, qui a donné de la stabilité à l’équipe lors des dernières nominations, à la place de Joan Jordán, avec le retour du Croate Ivan Rakitic ou le répétition dans le onze d’Óliver Torres, et Suso, Rafa Mir et Ocampos en attaque. L’Argentin Erik Lamela reviendrait pour rester comme un choc malgré le fait qu’il soit l’auteur du 1-1 à Majorque.

Alors que, Osasuna se rend à Séville sans aucun type d’égalité après avoir pris un point précieux au Santiago Bernabéu mercredi dernier qui a prolongé sa bonne dynamique.

En tant qu’équipe de révélation qui est avec le Rayo Vallecano, l’équipe navarraise accumule cinq journées sans connaître la défaite et au cours desquelles elle a pu montrer tout son potentiel contre des rivaux importants tels que Villarreal ou le Real Madrid.

Leur entraîneur, Jagoba Arrasate, a indiqué qu’ils sont confrontés à un affrontement de « difficulté maximale », donc leurs joueurs doivent croire au plan de match conçu par l’entraîneur basque dans lequel il introduira de nouvelles pièces.

Les hommes de Tajonar ont entamé une série de matches face aux Blancs face aux 4 meilleures équipes (Madrid, Séville, Real Sociedad et Atlético de Madrid) qui détermineront les objectifs possibles d’un groupe de joueurs dont la mission en début de saison était le salut.

La bonne performance donnée par la défense de cinq footballeurs face au club emmené par Carlo Ancelotti pourrait inciter Arrasate à répéter cette démarche contre un Séville qui opte pour le titre et qu’il joue un jeu physique et électrique qui use ses rivaux.

Cependant, au cours de ces onze jours, il est devenu clair que le pouls d’Osasuna ne tremble pas lorsqu’il s’agit de poursuivre son rival dans sa propre région avec une pression suffocante, l’une de ses caractéristiques jusqu’à présent.

Le retour dans un effectif de l’attaquant croate Ante Budimir, signé pour 8 millions d’euros et qui n’a pas encore lancé son compte, sort du lot. Une fois que vous vous êtes remis de votre malaise pubien, vous pourriez avoir à nouveau des minutes plus de deux mois plus tard.

Les files d’attente probables

Séville: Prime; Montiel, Koundé, Diego Carlos, Augustinsson ; Delaney, Fernando, Rakitic ou Óliver Torres ; Suso, Rafa Mir, Ocampos.

Osasuna: Juan Pérez; Areso, Unai García, David García, Côte ; Roberto Torres, Oier, Moncayola, Darko, Rubén García; Kike Garcia.

Arbitre: Carlos del Cerro Grande (C. Madrileño).

Stade: Ramón Sánchez-Pizjuán.