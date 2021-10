Le forum de jeu ResetEra vendu pour 4,5 millions de dollars

RéinitialiserEra, l’un des plus grands forums communautaires et de jeux en ligne, a été acquis par MOBA Network pour 4,55 millions de dollars. Aucun changement ne sera apporté aux équipes opérationnelles et modératrices du forum.

Sur ce montant, 3,55 millions de dollars ont été payés en espèces et le million de dollars restant sera payé d’ici le 31 décembre. ResetEra gagne de l’argent grâce à la vente de publicités et aux abonnements pour supprimer lesdites publicités. Selon le communiqué de presse annonçant l’acquisition, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 700 000 $ au cours de la dernière année.

MOBA Network cherche à introduire de nouveaux formats publicitaires et à augmenter la part des ventes publicitaires directes, en vue d’une croissance massive en 2022.

ResetEra est accessible au public par n’importe qui, mais impose de grandes restrictions aux nouvelles adhésions. Il ne compte qu’environ 55 000 membres, mais 45 millions de messages de forum de sa communauté engagée. Ces conditions d’adhésion demeureront.

MOBA Network est une société de médias suédoise qui possède un certain nombre de sites Web et de communautés en ligne, notamment Mobafire.com, Dotafire.com, Smitefire.com, Owfire.com, Leaguespy.net et quelques autres. Il gère également un réseau YouTube – Union For Gamers (UFG) – qui gère plus de 1 000 créateurs.

ResetEra a été créé en 2017 en tant que nouveau foyer des membres de NeoGaf, auparavant l’un des plus grands forums de jeu au monde. Les allégations d’inconduite sexuelle contre son propriétaire ont déclenché un exode massif, de nombreux membres principaux de NeoGaf partant pour établir ResetEra, en mettant l’accent sur la diversité et l’inclusivité.