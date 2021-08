Le Forum de la liberté d’Oslo s’apprête à accueillir la Bitcoin Academy Crypto new media

Visitez l’article original*

Le Forum de la liberté d’Oslo 2021, une série d’événements internationaux mettant en évidence l’activisme des droits de l’homme, accueillera une Bitcoin Academy comme l’une de ses trois pistes de programmation les 4 et 5 octobre à Miami, soulignant le potentiel de cette technologie pour permettre la liberté et la souveraineté dans le monde .

Une salle dédiée au Bitcoin sur le site du New World Theatre de l’événement réunira des éducateurs et des promoteurs de Bitcoin avec des militants des droits de l’homme, des décideurs politiques et des philanthropes, offrant des aperçus et des ateliers pratiques pour montrer comment n’importe qui dans le monde peut accéder à la liberté financière grâce à Bitcoin.

“L’objectif de la Bitcoin Academy est de mettre plus de 100 dissidents et militants des droits de l’homme de plus de 40 pays dans la même pièce que les meilleurs éducateurs et constructeurs Bitcoin du monde pendant deux jours”, a expliqué Alex Gladstein, directeur de la stratégie de Human Rights Foundation, qui organise le forum. « Nous ferons des progrès significatifs pour enseigner aux communautés mondiales comment atteindre la liberté financière et la confidentialité dans un monde de plus en plus contrôlé et surveillé, et nous apporterons également de nouvelles idées à la communauté Bitcoin de la part de certaines des personnes les plus créatives et courageuses de la planète. , qui travaillent quotidiennement dans des environnements incroyablement conflictuels.

En tant que logiciel gratuit et open source, le réseau Bitcoin est accessible à tous, dans n’importe quelle partie du monde avec une connexion Internet. Il s’est avéré être un outil puissant pour les groupes de protestation cherchant à collecter des dons face aux interdictions de services financiers, tels que ceux qui soutiennent le mouvement #EndSARS au Nigeria. Et il peut fournir une bouée de sauvetage d’économies financières pour les personnes dont la monnaie fiduciaire est indûment manipulée et dévaluée par des gouvernements autoritaires.

Grâce à la programmation de la Bitcoin Academy, l’Oslo Freedom Forum cherche à permettre à davantage de groupes ayant besoin d’un tel réseau financier décentralisé et sans autorisation d’y accéder en démystifiant son histoire, ses opérations et son aspect pratique.

«La programmation se concentrera sur l’adoption mondiale de Bitcoin, l’histoire politique de Bitcoin, la mise en pratique du Lightning Network, l’apprentissage de la manière de recevoir des dons et des revenus en bitcoin, l’apprentissage de la dépense de votre bitcoin, l’apprentissage de la vente de bitcoin contre de la monnaie fiduciaire, apprendre à utiliser Bitcoin en privé, apprendre à améliorer votre sécurité avec multi-sig, discuter de qui contrôle Bitcoin, pourquoi l’extraction de Bitcoin est importante et partager les leçons d’El Zonte sur la façon de créer une communauté Bitcoin », selon le site Web du Forum de la liberté d’Oslo .

Les présentateurs et instructeurs de la Bitcoin Academy incluent Elizabeth Stark, PDG et fondatrice de la société de développement Lightning Network Lightning Labs ; Rockstar Dev, développeur du processeur de paiement bitcoin open source BTCPay Server et de la plate-forme Lightning Network Strike ; Ray Youssef, PDG de l’échange mondial de Bitcoin Paxful ; et de nombreux autres experts Bitcoin de haut niveau.

L’Oslo Freedom Forum accepte actuellement les candidatures.