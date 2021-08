Le Forum économique mondial propose une nouvelle forme de surveillance – transformer votre rythme cardiaque en un identifiant numérique ⋆ .

par Didi Rankovic, Reclaim The Net :

Une idée proposée est d’utiliser la technologie invasive pour suivre les acheteurs.

Le Forum économique mondial (WEF), qui nous a donné le concept de «Grande réinitialisation», est de retour, «entrevoyant» l’avenir, essayant cette fois de prédire les conséquences de la réponse à la pandémie.

Le WEF s’est donné la peine de créer une vidéo pour illustrer un article sur son site qui parle de ce que l’organisation appelle les effets à long terme de la pandémie de COVID, les divise en cinq catégories et souligne le rôle central de la « transformation numérique » affectant les économies, les personnes et les gouvernements.

Une nouvelle forme innovante de surveillance de masse invasive figure en passant dans l’une des catégories de ces effets à long terme.

Les prédictions concernent la façon dont les employés de bureau forcés de travailler à distance vivront et travailleront à l’avenir, suggèrent que les gens seront de plus en plus enfermés et physiquement contraints dans leurs activités quotidiennes à ce que l’on appelle des «espaces de 15 minutes (hors de chez eux)» comme restaurants et gymnases où nous irons probablement à l’avenir.

D’autres points concernent l’essor de la livraison de nourriture et ce que le WEF, qui s’est associé au cabinet de conseil américain Cognizant pour produire cela, appelle les «cuisines fantômes», puis l’avenir de l’éducation, qui serait probablement un hybride d’enseignement à domicile et d’étudiants fréquentant cours dans les écoles.

Mais ce qui est particulièrement intéressant, c’est comment le WEF envisage l’avenir de la sécurité : en utilisant un marqueur biométrique unique peu pensé : le rythme cardiaque humain.

Cette technologie a déjà été développée par le Pentagone, qui a produit un appareil pour identifier ce que les rapports appellent la signature cardiaque d’une personne. Cela a été fait à la demande des forces spéciales américaines, qui voulaient pouvoir localiser leurs ennemis jusqu’à 200 mètres.

Mais à l’avenir, comme l’a prédit le WEF, l’« ennemi » sera tout le monde – non seulement les cibles de sécurité, mais aussi, par exemple, « les acheteurs qui ont choisi de participer lorsqu’ils entrent dans un magasin, pour personnaliser leur visite ».

L’appareil, un laser infrarouge, aidera également à contourner le problème des personnes se faisant dire de porter des masques, mais de nombreux systèmes de reconnaissance faciale de surveillance de masse finissent par être «déroutés» par eux.

Ensuite, il y a l’« avantage » de l’utilisation à longue portée de ces lasers. Aujourd’hui, c’est à 650 pieds – mais comme l’a fait remarquer l’intendant Remaly du bureau d’assistance technique de lutte contre le terrorisme du Pentagone en 2019, « je ne veux pas dire que vous pouvez le faire depuis l’espace, mais des portées plus longues devraient être possibles.

