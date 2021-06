Le Forum économique mondial (WEF) dévoile une boîte à outils pour les régulateurs

Comparer

Tweeter

Comparer

Comparer

E-mail

Le Forum économique mondial (WEF) a publié un livre blanc avec Outils DeFi permettant aux législateurs d’examiner les opportunités et les risques.

La régulation de la finance décentralisée (DeFi) est à juste titre considérée comme une entreprise difficile. Les contrats intelligents offrent de nombreux avantages. Cependant, ils attirent également de nombreux moutons noirs qui utilisent le grand potentiel à des fins frauduleuses. Pourtant, de nombreux partisans de DeFi aimeraient permettre l’inclusion financière pour les quelque 1,7 milliard de personnes dans le monde qui n’ont pas de compte bancaire. Par conséquent, le Forum économique mondial (WEF) a publié un cadre DeFi en coopération avec la Wharton School de l’Université de Pennsylvanie. Il est destiné à aider les décideurs politiques à évaluer le DeFi et à concevoir des mesures réglementaires potentielles.

Le rapport du WEF identifie certains risques à prendre en compte avec DeFi. Par exemple, les décideurs politiques doivent être conscients du « risque de marché ». C’est notamment le cas si l’actif chute pour diverses raisons, mais toutes font partie des lois du marché. Il existe également toujours un certain « risque de liquidité » – le risque que des fonds insuffisants soient disponibles pour couvrir les retraits d’actifs.

Par conséquent, le livre blanc sert en quelque sorte de boîte à outils. Son objectif est de fournir un aperçu des différents aspects du secteur DeFi relativement jeune au sein de l’écosystème crypto plus large. Cependant, le WEF n’a pas l’intention avec le document de recommander des mesures politiques spécifiques pour les régulateurs. Au lieu de cela, le document dit qu’il se concentre davantage sur la description des problèmes que DeFi peut résoudre. Il souhaite également attirer l’attention sur certains domaines dans lesquels les régulateurs pourraient avoir besoin de rattraper leur retard.

DeFi soulèvera d’autres questions quant à savoir si les régulateurs disposent des bons outils pour faire face à l’évolution de l’activité du marché et comment ils peuvent affirmer leur juridiction sur une gamme de technologies et d’acteurs qui sont intrinsèquement sans frontières et mondiaux.