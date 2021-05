Le Forum indien des PME écrit au Conseil de la GST pour demander des concessions pour le secteur des MPME

Facilité de faire des affaires pour les MPME: India SME Forum, un organisme de l’industrie pour les MPME, a récemment envoyé une représentation au Conseil de la taxe sur les produits et services (GST) recommandant des moyens de soutenir et de relancer le secteur qui subit actuellement un stress énorme en raison de la deuxième vague massive de la pandémie de Covid19.

La représentation a suggéré d’autoriser la conversion du crédit de taxe sur les intrants (ITC) en instruments négociables (garantis) pour débloquer le capital. «L’ITC est une préoccupation à l’échelle du secteur, en particulier pour les MPME qui opèrent avec de faibles marges de capital et en particulier pour les secteurs où la structure de la TPS inversée est présente», a déclaré Sushma Morthania, cofondatrice et directrice générale du Forum des PME en Inde dans une lettre à l’Union ministre des finances Nirmala Sitharaman.

Il a en outre proposé que les MPME qui vendent en ligne soient autorisées à être présentes dans plusieurs États sans avoir le principal lieu d’affaires (PPOB) dans tous les États. Ils pourraient être tenus de s’inscrire au PPoB uniquement dans leur État d’origine.

« À l’heure actuelle, une MPME souhaitant vendre en ligne est tenue d’obtenir des enregistrements de TPS (PPoB) pour chaque État où elle souhaite exercer ses activités. Cependant, il y a eu un retard dans l’enregistrement de la TPS, ce qui bloque l’intégration des MPME sur les plateformes de commerce électronique. Outre les erreurs de demande, les principales raisons de retard dans l’enregistrement de la TPS sont «visite physique – entreprise non présente» et «licence commerciale / certificat fiscal professionnel non présent» », indique la lettre.

La concession de la vérification physique (du lieu d’affaires via une visite physique au centre de vérification d’Aadhaar et / ou une visite du site du lieu d’affaires) pour obtenir l’enregistrement à la TPS a également été demandée.

Il a en outre demandé que le remboursement de la structure de droits inversée soit étendu aux services d’intrants. Actuellement, conformément à la Loi sur la CGST, l’un des cas où un remboursement peut être demandé comprend lorsque la TPS payée sur les intrants est plus élevée que la TPS sur les fournitures sortantes. Une situation appelée cas de structure de droits inversée.

Cependant, l’article 53 (3) (ii) de la loi CGST couvre catégoriquement une situation où la structure des droits inversés est due à un taux plus élevé de TPS sur les intrants. Cependant, il n’y a aucune mention spécifique d’un taux plus élevé de TPS sur les services d’intrants.

À titre d’illustration, une MPME engagée dans la vente de vêtements qui bénéficie de la TPS à 5% et 12%, encourt la TPS à 18% sur les services d’intrants, tels que la logistique, l’entreposage, le marketing, etc. sera dans une situation de crédit excédentaire permanent avec TPS avec aucun remboursement n’étant possible.

«Il ne peut pas y avoir de traitement différencié vis-à-vis des services d’intrants et des intrants, car les droits inversés pour les deux ajoutent au coût des activités commerciales», a déclaré Morthania.

D’autres recommandations incluaient une prolongation de la date d’échéance des déclarations de TPS et une dispense sur les frais de retard et les intérêts et la réduction des taux de TPS sur les articles liés à Covid tels que les concentrateurs d’oxygène, les bouteilles d’O2, les oxymètres pour les rendre abordables et accessibles à tous.

