Le fossé démocrate sur le conflit israélo-palestinien: Biden ne bouge pas encore à gauche

Au cours des dernières années, le Parti démocrate est allé encore plus à gauche sur la politique américaine envers Israël, montrant une plus grande volonté de critiquer Israël et de prendre la défense des droits des Palestiniens.

Mais le président Joe Biden ne semble pas avoir reçu le mémo. Et cet écart entre lui et les membres les plus progressistes de son parti est en train de devenir une fracture visible alors que l’administration Biden lutte pour résoudre l’escalade du conflit entre Israéliens et Palestiniens.

Les récents combats entre Israël et le Hamas, le groupe militant islamiste qui contrôle Gaza depuis 2007, ont jusqu’à présent laissé au moins sept personnes en Israël mortes des roquettes du Hamas et environ 70 Palestiniens, dont 16 enfants, morts, plus de 300 blessés et des immeubles d’appartements entiers ont été rasés à Gaza par les frappes aériennes israéliennes.

L’administration Biden a fermement et publiquement dénoncé le Hamas pour avoir tiré des roquettes sans discernement sur des civils en Israël. Pourtant, il a refusé de dire publiquement un seul mot dur à Israël pour son bombardement de précision sur des cibles civiles à Gaza, répétant au lieu de cela le refrain constant qu ‘«Israël a le droit de se défendre».

Un résumé de l’appel du conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan mardi avec son homologue israélien a déclaré: «Il a exprimé le soutien indéfectible du président à la sécurité d’Israël et à son droit légitime de se défendre et de défendre son peuple, tout en protégeant les civils.

Ce genre de défense inébranlable d’Israël n’aurait pas ébouriffé beaucoup de plumes au Parti démocrate il y a 20 ou peut-être même 10 ans. Mais les temps ont changé. Le parti a changé. Et maintenant, il fait plus que simplement ébouriffer des plumes.

“En intervenant uniquement pour nommer les actions du Hamas – qui sont condamnables – et en refusant de reconnaître les droits des Palestiniens, Biden renforce la fausse idée que les Palestiniens sont à l’origine de ce cycle de violence”, a tweeté la représentante Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY). mercredi. «Ce n’est pas un langage neutre. Cela prend un côté – le côté de l’occupation. “

Cela devient un problème pour Biden, qui a promis de placer les droits de l’homme au «centre» de sa politique étrangère. Au lieu de cela, il se retrouve calcifié dans la politique américano-israélienne d’antan, tandis que son flanc gauche sur les questions israélo-palestiniennes devient de plus en plus bruyant.

«Cela divise le parti», m’a dit un membre du personnel du Sénat démocrate. «C’est une division entre ceux qui pensent que le soutien aux droits de l’homme inclut les Palestiniens et ceux qui ne le font pas.»

Les démocrates du Congrès sont plus disposés à critiquer Israël que Biden

Biden reste immobile alors que son parti avance sur cette question.

En mars, un sondage Gallup a montré que 53% des démocrates étaient favorables à une pression accrue sur Israël pour qu’il fasse des compromis pour mettre fin au conflit israélo-palestinien – un bond de 10 points par rapport à 2018 et 20 points de plus qu’en 2008.

Cette conclusion a été suivie par sondage après sondage montrant que les démocrates libéraux sont moins sympathiques à Israël qu’ils ne l’étaient dans les années passées, bien que la plupart des Américains disent toujours qu’ils soutiennent Israël et l’alliance de l’Amérique avec lui.

Le feu des frappes aériennes israéliennes à Gaza le 13 mai. Mahmud Hams / . via .

Pourquoi ce changement? Cela est en grande partie lié au favoritisme de l’ancien président Donald Trump envers Israël.

Trump a donné au Premier ministre Benjamin Netanyahu presque tout ce qu’il voulait, y compris la reconnaissance de la souveraineté israélienne sur un territoire contesté comme le plateau du Golan, le déplacement de l’ambassade américaine à Jérusalem et un «plan de paix» qui répondait à presque toutes les souhaits du Premier ministre. Pendant ce temps, Trump a fermé un bureau politique palestinien à Washington, DC, a arrêté l’aide à la Cisjordanie et à Gaza et a effectivement coupé les liens avec les hauts responsables palestiniens.

En conséquence, Israël est passé de recevoir un large soutien bipartite à des préoccupations concernant ses actions divisées selon des lignes partisanes. «Donald Trump a politisé le soutien américain à Israël», a déclaré Halie Soifer, PDG du Conseil démocratique juif d’Amérique et ancien conseiller à la sécurité nationale de Sen. Kamala Harris.

C’est pourquoi vous voyez des démocrates du Congrès plus disposés à fustiger Israël.

Prenez le sénateur Chris Coons (D-DE), un proche confident de Biden qui se fait passer pour l’un des plus fervents partisans d’Israël au Congrès. Il a utilisé un fil Twitter pour dénoncer les attaques à la roquette du Hamas, mais a également appelé Israël pour les tentatives d’expulsion de Palestiniens à Jérusalem-Est et d’autres provocations.

J’exhorte toutes les parties à faire preuve de retenue et à demander aux responsables israéliens et palestiniens de désamorcer les tensions, de s’abstenir de nouvelles provocations et de renoncer immédiatement à la violence. – Sénateur Chris Coons (@ChrisCoons) 10 mai 2021

Le représentant Jerry Nadler (D-NY), législateur juif et président du comité judiciaire de la Chambre, a également publié la semaine dernière une déclaration critiquant l’agression des autorités israéliennes qui a contribué à déclencher le conflit actuel: «Je reste profondément préoccupé par la violence à Jérusalem, y compris la violence policière israélienne, et j’exhorte toutes les parties à faire preuve de retenue. »

Le sénateur Chris Murphy (D-CT), président du panel de la commission des relations extérieures du Sénat sur le Moyen-Orient, m’a dit: «il est important que les membres du Congrès reconnaissent qu’au cours des dernières années, tant les Palestiniens que les Israéliens ont pris un tas de mesures. pour rendre un avenir à deux États moins probable et créer des cultures de griefs. »

Au lieu de faire un gros problème en notant le sort des Palestiniens ou en trouvant des moyens de punir Israël, il a dit que l’objectif était de rechercher la désescalade. «Nous sommes au milieu d’un cauchemar en ce moment. Les gens meurent », a-t-il dit. Une fois la crise terminée, il est logique d’avoir une discussion politique plus large sur la position de l’Amérique envers Israël.

Mais étant donné la façon dont l’administration agit jusqu’à présent, il ne semble pas du tout qu’elle veuille avoir cette discussion.

Biden n’a encore rien dit sur les Palestiniens

L’administration Biden rejette les accusations selon lesquelles elle ne prend que le parti d’Israël ou qu’elle se tient debout alors que des roquettes et des bombes déchirent des bâtiments civils en Israël et à Gaza.

Mardi, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré que les responsables américains «se sont entretenus franchement avec les responsables israéliens de la manière dont les expulsions de familles palestiniennes qui ont vécu pendant des années, parfois des décennies, dans leurs maisons et les démolitions de ces maisons vont à l’encontre de nos intérêts communs à réaliser. une solution au conflit. »

Le lendemain, elle a déclaré aux journalistes que les responsables américains avaient organisé 25 appels et réunions de haut niveau avec des dirigeants israéliens et palestiniens, ainsi qu’avec d’autres gouvernements régionaux impliqués dans le conflit. «Donc, notre engagement est, une grande partie de cela se passe en privé par les voies diplomatiques», a-t-elle dit, «et notre objectif ici est la désescalade alors que nous cherchons à protéger les gens de la région.»

Le président Biden prononce une allocution à la Maison Blanche le 12 mai Drew Angerer / .

C’est bien beau, disent les experts, mais ils disent que ce serait mieux si Biden sortait et montrait son soutien aux Palestiniens lui-même. «Je pense que c’est arrivé à un point où ce n’est peut-être pas une mauvaise idée», a déclaré Jeremy Ben-Ami, président du groupe de défense libéral pro-israélien J Street, après l’avoir interrogé sur le silence du président. Mais Ben-Ami a ajouté: “Il ne va pas se concentrer sur ce jour après jour.”

Au minimum, ils aimeraient voir Biden faire quelque chose – n’importe quoi, vraiment.

Pour le moment, il n’a pas encore nommé d’envoyé spécial pour le processus de paix ou d’ambassadeur en Israël, bien qu’un responsable du Département d’État se rende dans la région pour s’entretenir avec des dirigeants régionaux. Psaki a déclaré mercredi que le président nommerait quelqu’un au poste d’ambassadeur dans les «semaines à venir».

Pendant ce temps, Biden a à peine annulé les actions de Trump contre les Palestiniens, à l’exception du rétablissement de l’aide aux réfugiés. Lorsque les États-Unis ont agi récemment, c’était pour bloquer une déclaration du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le conflit. “Les Etats-Unis ne voient pas qu’une déclaration aidera à désamorcer”, a déclaré mercredi à l’. un diplomate anonyme.

Il ne semble pas y avoir de sentiment d’urgence dans l’administration. Les assistants et militants du Congrès qui ont récemment parlé à la Maison Blanche m’ont dit que l’attitude de l’équipe de Biden est «il se passe beaucoup de choses en ce moment».

En toute honnêteté, il y en a.

Biden est toujours aux prises avec la pandémie de Covid-19 dans son pays et cherche maintenant à l’étouffer à l’étranger, tout en essayant de faire passer des milliards de milliards de dollars de programmes nationaux par le biais du Congrès. Faire exploser Israël pourrait nuire à sa réputation auprès des républicains.

Biden a également des diplomates qui négocient la réentrée de l’Amérique dans l’accord nucléaire iranien, un pacte qu’Israël déteste et pourrait dénoncer ouvertement si le président dénonce publiquement Jérusalem.

De plus, les États-Unis sont loin d’être la seule influence extérieure sur la crise.

Ilan Goldenberg, un expert sur la question israélo-palestinienne au Center for a New American Security think tank à Washington, DC, a tweeté mercredi que «les principaux médiateurs dans ce conflit et ceux qui ont un réel effet de levier avec le Hamas et une relation étroite avec les Israéliens sont les Egyptiens. En fin de compte, cette vague de violence se terminera très probablement par un accord au Caire, et non à la Maison Blanche.

Entre ces considérations et la vision plus traditionnelle de Biden de la relation américano-israélienne, il est possible que le président veuille simplement rester en dehors de la mêlée.

Mais c’est inquiétant, comme la plupart le disent, une déclaration claire de Biden – dénonçant les attaques du Hamas mais notant également la complicité d’Israël dans la violence – pourrait amener Jérusalem à envisager de désamorcer cette crise. Après cela, Biden pourrait tenir Israël pour responsable de ses violations des droits de l’homme avec la même vigueur que son équipe le fait au Hamas et aux autres dirigeants palestiniens.

Son silence sur ce front – du moins pour le moment – a des conséquences.

«L’occupation permanente du territoire palestinien par l’État d’Israël et des millions de personnes dans le territoire occupé, détenues pendant des décennies et des générations sans droits, reste une situation insoutenable», a déclaré Ben-Ami de J Street. «Cela conduira à ces flambées régulières de violence si aucun effort n’est systématiquement fait pour, au minimum, empêcher que la situation ne s’aggrave.»