Le fossile d’embryon de dinosaure le mieux conservé découvert, et il ressemble plus que jamais à un oiseau | Vie

Il y a quelques décennies à peine, on pensait que les dinosaures étaient apparentés aux lézards et aux crocodiles. Aujourd’hui, nous savons que certains d’entre eux sont les ancêtres des oiseaux. Et cette incroyable découverte fournit de nouvelles preuves.

Peut-être une poule ou un moineau n’ont pas la férocité ou la taille de un dinosaure, mais on peut apercevoir quelques traits dans la physionomie ou les mouvements, qui nous les rappellent.

Les dernières études datant de quelques années révèlent que certaines espèces de dinosaures avaient des plumes et des ailes, et ils commencent à être considérés ancêtres des oiseaux d’aujourd’hui. C’est-à-dire, les oiseaux descendent des dinosaures.

Cet impressionnant fossile que vous voyez ici s’appelle Bébé yingliang. A entre 66 et 72 millions d’années, Et c’est le fossile d’embryon de dinosaure le mieux conservé au monde, qui a été récemment dévoilé, comme le rapporte Phys.org :

Bien que des centaines d’œufs de dinosaures fossilisés aient été trouvés, très peu ont des embryons. Et ceux qui montrent les os brisés et éparpillés partout dans l’œuf, ils n’offrent donc pas beaucoup d’informations.

Bébé yingliang c’est unique parce que l’embryon est parfaitement conservé. Et, plus important encore : est dans la position nécessaire pour casser l’œuf.

Exactement la même position qu’un oiseau, avec la tête penchée vers le ventre, et les jambes et les mains levées. Le bébé dinosaure est prêt à se forcer et à casser l’œuf, bien que malheureusement pour lui, cela ne s’est jamais produit.

Vous pouvez voir une image recréée de l’embryon sur la photo d’ouverture de l’actualité, où il est pratiquement représenté comme un oiseau avec une queue de dinosaure

Bébé Yingliang mesure environ 27 centimètres, et c’est à l’intérieur d’un œuf qui mesure 17 centimètres.

Comme nous l’avons dit, il a quelques 70 millions d’années, et c’est un oviraptorosaure, un dinosaure avec des plumes, mais sans ailes. Au lieu de cela, ils avaient deux mains.

Il a été trouvé à Ganzhou, dans le sud de la Chine, il y a 20 ans, même si ce n’est que maintenant qu’une équipe de l’Université de Birmingham et de l’Université des géosciences de Chine, à Pékin, ont pu l’étudier.

Jusqu’à présent, on croyait que cette position pour casser l’œuf était typique des oiseaux (elle ne se produit pas chez d’autres animaux qui pondent des œufs), mais ce merveilleux fossile forcera un changement dans les livres de sciences naturelles, car grâce à lui, nous savons que les dinosaures cassaient également des œufs de la même manière que les oiseaux.

C’est une position instinctive, que les embryons adoptent avant de prendre conscience d’eux-mêmes, et qui se transmet par l’ADN.

De nouvelles preuves solides de la relation de plus en plus étroite entre les dinosaures et les oiseaux.